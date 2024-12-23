Как Путин провел 2024 год и встретится ли он с Трампом: заявления помощника президента

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги уходящего 2024 года заявил, что российский лидер Владимир Путин провел его очень продуктивно. Глава страны принял участие в более чем 220 мероприятиях и пообщался с лидерами 54 государств. Он также встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, беседа с которым затрагивала ситуацию вокруг Украины. Также за год Владимир Путин получил множество предложений от других стран по организации площадки для встречи с избранным главой США Дональдом Трампом. Что еще рассказал помощник президента журналистам — в материале URA.RU.
Продуктивный год для Путина
Этот год глава государства провел достаточно продуктивно, приняв участие в более чем 220 мероприятиях. Ушаков отметил, что за год Путин успел пообщаться с руководством 54 государств на различных мероприятиях.
Кроме того российский лидер совершил 11 выездов за рубеж, побывав в Белоруссии, Казахстане, Китае, Узбекистане, КНДР, Вьетнаме, Азербайджане, Монголии и Туркменистане. Он активно участвовал в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках организаций ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, ПМЭФ и ВЭФ.
Москве не раз предлагали площадки для переговоров Путина и Трампа
По словам Ушакова, многие страны предлагали организовать площадку, для проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, подобного рода предложения продолжают поступать.
Помощник российского лидера не стал говорить, кто именно предлагал России место для проведения разговора с Трампом. Так Ушаков оставил без ответа вопрос, предлагали ли свои кандидатуры для организации встречи лидеров России и США премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан.
Темы переговоров Путина и Фицо
Встреча российского лидера с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, прошедшая 22 декабря, длилась два часа. По словам Ушакова, она была насыщенной и основными темами стали вопросы энергетики и обсуждение ситуации вокруг Украины.
Фицо продемонстрировал независимую позицию и заинтересованность в интересах своей страны. А также премьер-министр Словакии подтвердил свое желание приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
Путин примет главу Таджикистана
В конце текущего года в Санкт-Петербурге запланировано проведение нескольких международных мероприятий, включая традиционную неформальную встречу представителей стран СНГ. Основным событием станет встреча президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, которая пройдет 24 декабря в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, отметил Ушаков.
По словам помощника российского лидера, встреча глав двух стран будет проведена в формате один на один, что позволит более подробно и спокойно обсудить текущую ситуацию и острые вопросы, в том числе в миграционной области. Следующий год объявлен годом председательства Таджикистана в СНГ, что добавляет актуальности предстоящим переговорам.
Неформальная встреча стран СНГ
25 декабря состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ, на которой Путин подведет итоги российского председательства в 2024 году. По словам Ушакова, в рамках председательства РФ провела более 150 мероприятий различного уровня по линии СНГ. К тому же заключен «солидный пакет документов», тематика которых охватывает направления от экономики и политики до безопасности и культуры.
Помимо официального подведения итогов, лидеры стран СНГ обсудят международные вопросы и сотрудничество в рамках СНГ в неформальной обстановке. Обсуждение также затронет подготовку к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, уточнил помощник президента.
Успехи РФ при председательстве в БРИКС
Россия успешно осуществила председательство в БРИКС, акцентируя внимание на включении новых стран-участников в организацию, сообщил Ушаков. Он отметил, что ключевой особенностью российского председательства являлось функционирование БРИКС в расширенном формате, что способствовало беспрепятственной интеграции новых членов.
По словам помощника российского лидера, значимым событием председательства РФ стал саммит в Казани. Ушаков напомнил, что во время него президент провел свыше 20 двусторонних встреч.
Он также уточнил, что двери БРИКС всегда открыты для новых членов организации — более 20 стран заинтересованы в диалоге. Тем не менее, помощник президента считает, что быстрое расширение может навредить объединению. «Расширять безудержно объединение — значит сломать ему хребет», — отметил Ушаков.
Детали празднования юбилея Победы в 2025 году
В Кремле проводится активная подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы, которое состоится в 2025 году. Ушаков сообщил, что в рамках подготовки планируется организация ряда мероприятий и направление приглашений множеству стран.
Ожидается, что значительное количество иностранных делегаций примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая, включая военные контингенты. Ушаков также упомянул возможность участия представителей Северной Кореи в военном параде.
О своем желании посетить Москву 9 мая заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также Путин пригласил белорусского президента Александра Лукашенко.
Юбилей ЕАЭС
В уходящем году исполнится десять лет с момента подписания договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Помощник президента России заявил, что 24 декабря состоится специальное заседание, на котором обсудят перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, устранение барьеров и ограничений на внутренних рынках, повышение уровня легализации единого рынка услуг. Также представители государств ЕАЭС утвердили основные направления международной деятельности и бюджет организации. Ключевым моментом заседания станет подписание ряда важных документов, включая предоставление Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС.
Ушаков уточнил, что за год страны-участницы достигли значительных высот в экономическом сотрудничестве. По его словам, был отмечен значительный рост в портфеле накопленных взаимных прямых инвестиций между странами союза, а взаимная торговля увеличилась почти в два раза.
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