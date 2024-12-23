Путин установил личный рекорд на прямой линии

Трансляция «Итогов года» с участием Владимира Путина, совмещающая пресс-конференцию и прямую линию, собрала 17 миллионов зрителей старше четырех лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.
«Этот показатель стал рекордным за последние три года. Для сравнения, в декабре 2023 года телеаудитория аналогичного события составила 16,3 миллиона человек», — сообщает издание.
В 2022 году такие мероприятия не проводились. В декабре 2021 года итоговую пресс-конференцию главы государства посмотрели 16,8 миллиона россиян, отмечается в данных Mediascope.
Ранее URA.RU сообщало, что Пескова поразил вопрос от «нетрадиционного гостя» на «Прямой линии» Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его поразил блогер Влад Бумага и его серьезный и умный вопрос главе государства Владимиру Путину на «Прямой линии».
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