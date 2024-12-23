Один из самых активных вулканов извергается в США

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа, одного из самых активных в мире. Внезапное начало извержения было зафиксировано в два часа ночи. Об этом сообщил сотрудник Гавайской вулканической обсерватории.
«Начало этого было очень быстрым. У нас была своего рода обычная фоновая активность в течение большей части ночи. К 2 часам ночи мы увидели, что измеряем сейсмичность, связанную с трещиной, которая открывалась, будучи вытесненной магмой, двигающейся к поверхности», — передает Scripps News.
По данным обсерватории, лава извергается с «очень высокой скоростью», что является характерным для активной фазы извержения. Образовавшийся поток лавы уже покрыл значительные площади старого лавового озера, возникшего после предыдущего извержения в декабре 2020 года.
В статье отмечается, что утром фонтаны лавы достигали почти 70 метров. В последний раз извержение на Килауэа фиксировали в июне 2023 года.
Ранее уральские ученые выяснили, что извержение самого мощного вулкана Кикай произошло в 5 279 году до нашей эры. Это удалось выявить с помощью анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала.
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