Депутатам «Единой России» нашли занятия на новогодних праздниках

Депутатам Госдумы РФ от «Единой России» предложили принять участие в предновогодних утренниках, праздничных танцевальных вечерах и тематических квартирниках. Эти рекомендации раздали каждому на руки.
«Партия организует новогодние утренники для жителей многоквартирных домов и членов первичных отделений. Для семей участников СВО, многодетных и малоимущих — будут проведены елки. Для детей собираются организовать мастер-классы по созданию новогодних украшений и елочных игрушек. Для молодежи — квартирники „Время молодых“ и кибертурниры. Для представителей старшего поколения пройдут танцевальные вечера», — с документом ознакомились «Ведомости». Подлинность рекомендаций подтвердили два источника издания в «Единой России».
Большинства парламентских партий собираются сделать акцент на поддержке бойцов спецоперации и их семей, пишет «Коммерсант». Серию тематических мероприятий запланировали единороссы, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий начнет следующий год с посещения новых регионов.
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