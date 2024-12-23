Украина раскрыла дату завершения СВО: главное о спецоперации на 23 декабря

WP: в Киеве верят в скорое завершение конфликта на Украине
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На Украине считают, что СВО может завершиться в 2025 году, пишет The Washington Post
На Украине считают, что СВО может завершиться в 2025 году, пишет The Washington Post Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве верят в скорое завершение конфликта на Украине. По словам The Washington Post, приход избранного президента США Дональда Трампа к власти и изменение подхода к СВО украинского президента Владимира Зеленского могут привести к завершению СВО в 2025 году. Как отметил российский посол в Швеции Сергей Беляев, достигнуть мира Украина сможет, когда власти Киева и их партнеры признают важность достижения компромиссов. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 23 декабря — в материале URA.RU.

Когда закончится конфликт на Украине

В Киеве начали верить в скорое завершение украинского конфликта

В Киеве начинают верить в скорое завершение украинского конфликта, в свете разговоров о мирном решении после того, как бизнесмен Дональд Трамп вновь был избран на пост президента США. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Газета отмечает изменение подхода украинского президента Владимира Зеленского к переговорам. Киевские чиновники заявляют, что теперь Зеленский выступает за открытость в диалоге, сместив акцент с вопроса возврата территорий на вопросы долгосрочной безопасности страны.

Мнение российского посла по конфликту

Конфликт на Украине завершится тогда, когда власти Киева вместе с их западными партнерами признают важность мирного урегулирования и достижения компромисса. Такое мнение выразил российский посол в Швеции Сергей Беляев.

«[Конфликт] закончится, как только Украина и ее западные хозяева поймут, что тем или иным образом необходимо добиться мирного урегулирования», — передает Iltalehti слова Беляева. По мнению посла, мирного урегулирования добиваются исключительно путем переговоров, а переговоры — это всегда компромисс.

Дания и ФРГ передали Киеву танки Leopard 1A5 с запчастями

Германия обновила перечень переданных Украине вооружений. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями. Они были поставлены Украине в рамках совместного с проекта Данией. Сам список военной помощи ВСУ опубликован на сайте правительства ФРГ.

Новый комплект помощи Украине также включает в себя 30 бронированных транспортных средств MRAP, предназначенных для защиты от мин и засад, а также боеприпасы для танков Leopard 2, поставляемые из резервов и производственных мощностей Бундесвера, и снаряды для танков Leopard 1. В дополнение к этому, Германия передала Киеву две зенитные самоходные установки Gepard вместе с запасными частями, 65 тысячами снарядов к ним и двумя радиолокационными станциями TRML-4D. 

Готовятся к поставке еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder, несколько пусковых установок Patriot, а также четыре машины кинетической защиты (Diehl Defence).

Совершенствование программы подготовки ВСУ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались вопросы улучшения программ обучения украинских военных. Это следует из заявления канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Сообщается, что Стармер и Зеленский обсудили возможность отправки Киеву британских инструкторов. Помимо этого украинский лидер в ходе разговора призвал британского премьера «обеспечить Украине возможность ослабить российские силы в долгосрочной перспективе».

Освобождение Сторожевого

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Сторожевое, который расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Отмечается, что освобожденный населенного пункта находится в районе Великой Новоселки.

Донецкое направление

ВС РФ разгромили позиции ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Под атаку российских военных попали украинский миномет и место запуска беспилотников. Их обнаружили разведчики недалеко от линии боевого соприкосновения и передали координаты расчету самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», который впоследствии нанес удар, передает Пятый канал.

ВСУ обстреляли Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов,» — указал Рогов. Он также отметил, что информация о возможных разрушениях или пострадавших еще не поступала.

ВС РФ ликвидировали вражеский БТР Stryker в Харьковской области

Вооруженные силы РФ в Харьковской области ликвидировали украинский бронетранспортер (БТР) Stryker производства США. Уничтожил украинскую технику оператор FPV-дрона группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В Киеве верят в скорое завершение конфликта на Украине. По словам The Washington Post, приход избранного президента США Дональда Трампа к власти и изменение подхода к СВО украинского президента Владимира Зеленского могут привести к завершению СВО в 2025 году. Как отметил российский посол в Швеции Сергей Беляев, достигнуть мира Украина сможет, когда власти Киева и их партнеры признают важность достижения компромиссов. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 23 декабря — в материале URA.RU. Когда закончится конфликт на Украине В Киеве начали верить в скорое завершение украинского конфликта В Киеве начинают верить в скорое завершение украинского конфликта, в свете разговоров о мирном решении после того, как бизнесмен Дональд Трамп вновь был избран на пост президента США. Об этом сообщает издание The Washington Post. Газета отмечает изменение подхода украинского президента Владимира Зеленского к переговорам. Киевские чиновники заявляют, что теперь Зеленский выступает за открытость в диалоге, сместив акцент с вопроса возврата территорий на вопросы долгосрочной безопасности страны. Мнение российского посла по конфликту Конфликт на Украине завершится тогда, когда власти Киева вместе с их западными партнерами признают важность мирного урегулирования и достижения компромисса. Такое мнение выразил российский посол в Швеции Сергей Беляев. «[Конфликт] закончится, как только Украина и ее западные хозяева поймут, что тем или иным образом необходимо добиться мирного урегулирования», — передает Iltalehti слова Беляева. По мнению посла, мирного урегулирования добиваются исключительно путем переговоров, а переговоры — это всегда компромисс. Дания и ФРГ передали Киеву танки Leopard 1A5 с запчастями Германия обновила перечень переданных Украине вооружений. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями. Они были поставлены Украине в рамках совместного с проекта Данией. Сам список военной помощи ВСУ опубликован на сайте правительства ФРГ. Новый комплект помощи Украине также включает в себя 30 бронированных транспортных средств MRAP, предназначенных для защиты от мин и засад, а также боеприпасы для танков Leopard 2, поставляемые из резервов и производственных мощностей Бундесвера, и снаряды для танков Leopard 1. В дополнение к этому, Германия передала Киеву две зенитные самоходные установки Gepard вместе с запасными частями, 65 тысячами снарядов к ним и двумя радиолокационными станциями TRML-4D.  Готовятся к поставке еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder, несколько пусковых установок Patriot, а также четыре машины кинетической защиты (Diehl Defence). Совершенствование программы подготовки ВСУ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались вопросы улучшения программ обучения украинских военных. Это следует из заявления канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Сообщается, что Стармер и Зеленский обсудили возможность отправки Киеву британских инструкторов. Помимо этого украинский лидер в ходе разговора призвал британского премьера «обеспечить Украине возможность ослабить российские силы в долгосрочной перспективе». Освобождение Сторожевого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Сторожевое, который расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Отмечается, что освобожденный населенного пункта находится в районе Великой Новоселки. Донецкое направление ВС РФ разгромили позиции ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Под атаку российских военных попали украинский миномет и место запуска беспилотников. Их обнаружили разведчики недалеко от линии боевого соприкосновения и передали координаты расчету самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», который впоследствии нанес удар, передает Пятый канал. ВСУ обстреляли Энергодар Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. «На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов,» — указал Рогов. Он также отметил, что информация о возможных разрушениях или пострадавших еще не поступала. ВС РФ ликвидировали вражеский БТР Stryker в Харьковской области Вооруженные силы РФ в Харьковской области ликвидировали украинский бронетранспортер (БТР) Stryker производства США. Уничтожил украинскую технику оператор FPV-дрона группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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