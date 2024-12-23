Украина раскрыла дату завершения СВО: главное о спецоперации на 23 декабря

В Киеве верят в скорое завершение конфликта на Украине. По словам The Washington Post, приход избранного президента США Дональда Трампа к власти и изменение подхода к СВО украинского президента Владимира Зеленского могут привести к завершению СВО в 2025 году. Как отметил российский посол в Швеции Сергей Беляев, достигнуть мира Украина сможет, когда власти Киева и их партнеры признают важность достижения компромиссов. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 23 декабря — в материале URA.RU.
Когда закончится конфликт на Украине
В Киеве начали верить в скорое завершение украинского конфликта
В Киеве начинают верить в скорое завершение украинского конфликта, в свете разговоров о мирном решении после того, как бизнесмен Дональд Трамп вновь был избран на пост президента США. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Газета отмечает изменение подхода украинского президента Владимира Зеленского к переговорам. Киевские чиновники заявляют, что теперь Зеленский выступает за открытость в диалоге, сместив акцент с вопроса возврата территорий на вопросы долгосрочной безопасности страны.
Мнение российского посла по конфликту
Конфликт на Украине завершится тогда, когда власти Киева вместе с их западными партнерами признают важность мирного урегулирования и достижения компромисса. Такое мнение выразил российский посол в Швеции Сергей Беляев.
«[Конфликт] закончится, как только Украина и ее западные хозяева поймут, что тем или иным образом необходимо добиться мирного урегулирования», — передает Iltalehti слова Беляева. По мнению посла, мирного урегулирования добиваются исключительно путем переговоров, а переговоры — это всегда компромисс.
Дания и ФРГ передали Киеву танки Leopard 1A5 с запчастями
Германия обновила перечень переданных Украине вооружений. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями. Они были поставлены Украине в рамках совместного с проекта Данией. Сам список военной помощи ВСУ опубликован на сайте правительства ФРГ.
Новый комплект помощи Украине также включает в себя 30 бронированных транспортных средств MRAP, предназначенных для защиты от мин и засад, а также боеприпасы для танков Leopard 2, поставляемые из резервов и производственных мощностей Бундесвера, и снаряды для танков Leopard 1. В дополнение к этому, Германия передала Киеву две зенитные самоходные установки Gepard вместе с запасными частями, 65 тысячами снарядов к ним и двумя радиолокационными станциями TRML-4D.
Готовятся к поставке еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder, несколько пусковых установок Patriot, а также четыре машины кинетической защиты (Diehl Defence).
Совершенствование программы подготовки ВСУ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались вопросы улучшения программ обучения украинских военных. Это следует из заявления канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
Сообщается, что Стармер и Зеленский обсудили возможность отправки Киеву британских инструкторов. Помимо этого украинский лидер в ходе разговора призвал британского премьера «обеспечить Украине возможность ослабить российские силы в долгосрочной перспективе».
Освобождение Сторожевого
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Сторожевое, который расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Отмечается, что освобожденный населенного пункта находится в районе Великой Новоселки.
Донецкое направление
ВС РФ разгромили позиции ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Под атаку российских военных попали украинский миномет и место запуска беспилотников. Их обнаружили разведчики недалеко от линии боевого соприкосновения и передали координаты расчету самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», который впоследствии нанес удар, передает Пятый канал.
ВСУ обстреляли Энергодар
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов,» — указал Рогов. Он также отметил, что информация о возможных разрушениях или пострадавших еще не поступала.
ВС РФ ликвидировали вражеский БТР Stryker в Харьковской области
Вооруженные силы РФ в Харьковской области ликвидировали украинский бронетранспортер (БТР) Stryker производства США. Уничтожил украинскую технику оператор FPV-дрона группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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