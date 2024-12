Украина создает ракету Trembita, способную достигнуть Москвы: что о ней известно

24 декабря 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Особенностью ракеты является использование двигателя стоимостью всего 200 долларов Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Taylor DiMartino Украина пытается создать новую ракету под названием Trembita, которая, по информации журнала The Economist, способна достигнуть Москвы. Подробнее о разработке и испытаниях — в материале URA.RU. Предполагается, что ракета будет дальнобойной Украина создает ракету Trembita, способную долететь до Москвы, заявил The Economist. «Базовая Trembita летит со скоростью 400 км/ч с дальностью полета 200 км. Разрабатывается более крупная и мощная модель, чтобы добраться до Москвы», — пишет написал журнал со ссылкой на источники. Особенность ракеты — дешевый двигатель Серийное производство ракеты Trembita планируется после проведения всех необходимых полевых испытаний. Особенностью ракеты является использование модернизированного импульсного двигателя, стоимостью всего 200 долларов, концепция которого впервые была применена на немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году. Базовая модель ракеты Trembita развивает скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета до 200 км. В настоящее время разрабатывается усовершенствованная версия, которая будет иметь большую мощность и дальность полета, достаточную для достижения столицы России. На Украине жалуются на сложности в производстве Для постройки успешной ракетной отрасли на Украине требуются миллиарды долларов Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Sheila deVera Согласно анализу The Wall Street Journal, для того чтобы Украина могла построить оружейную промышленность, сопоставимую по масштабам с российской, потребуются годы и миллиарды долларов инвестиций. Текущая ситуация в зоне специальной военной операции, а также регулярные отключения электроэнергии значительно усложняют задачу. Использование генераторов и других альтернативных источников питания увеличивает издержки, что является серьезным барьером для масштабирования производства. Украина так и не нашла инвесторов для ракеты Для успешного развития проекта Trembita Украина будет нуждаться в поддержке со стороны международных партнеров. Это включает в себя не только финансовую помощь, но и технологическое сотрудничество, обмен знаниями и опытом в области ракетостроения. Такая поддержка станет ключевым фактором в реализации амбициозных планов Украины по укреплению своей оборонной мощи. Однако на данный момент об инвесторах для проекта ничего не известно.

