Крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года стало серьезной экологической катастрофой для региона. На побережье Краснодарского края специалисты зафиксировали десять мертвых дельфинов, которые, по мнению экологов, могли погибнуть из-за разлива мазута. Подробнее в фоторепортаже.
Разлив нефтепродуктов затронул не только морскую фауну, но также привел к гибели более 900 птиц, которые в настоящее время находятся на реабилитации в специализированных центрах. По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за сильного шторма в Черном море. Оба танкера, «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозили в общей сложности около 9,2 тысячи тонн мазута. Примерно 3,7 тысячи тонн из них оказались в воде, что стало причиной загрязнения прибрежной зоны.
Для устранения последствий аварии было мобилизовано множество сил: более десяти тысяч человек и 366 единиц техники активно участвуют в процессах ликвидации последствий разлива. Уже было вывезено более 14 тысяч тонн загрязненного песка. Работы продолжаются.
Министерство природы России подчеркивает, что быстрая и эффективная реакция на подобные инциденты имеет решающее значение для минимизации экологического ущерба и защиты местной фауны. Также актуализируется вопрос о необходимости улучшения систем безопасности и мониторинга на морских путях, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем.
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