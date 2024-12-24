В Госдуме назвали категорию россиян, которым проиндексируют пенсии в 2025 году

С 1 октября 2025 года в России повысят пенсии для военных пенсионеров, индексация составит 4,5%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
«Индексация пенсий военным пенсионерам будет осуществлена 1 октября 2025 года. Предварительно, в 2025 году повышение пенсий и денежного довольствия военнослужащих составит 4,5%», — заявила Бессараб. Ее слова передает РИА Новости.
Она также отметила, что после последней корректировки процент замещения денежного довольствия военных пенсионеров достиг 89,83%. Это превышает установленные законодательством нормы. Также, по словам депутата, в 2024 году индексация военных пенсий была осуществлена на уровне 5,1% из-за роста инфляции, вместо изначально запланированных 4,5%.
Ранее доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В . Плеханова при Торгово-промышленной палате РФ Людмила Иванова-Швец сообщила, что с начала 2025 года в стране будет введена система удвоенных фиксированных выплат к пенсии для лиц, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности в декабре 2024 года. Размер такой пенсии составит 17 457,46 рубля. Также Иванова-Швец отметила, что в январе 2025 года произойдет индексация фиксированных выплат, в результате чего их размер увеличится с 8 134,88 до 8 728,73 рубля, передает 360.ru.
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