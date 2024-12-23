Spiegel: в ЕС выступили против Маска из-за вмешательства в выборы в Германии

Европейские политики выступили с резкой критикой в адрес бизнесмена Илона Маска после его вмешательства в избирательную кампанию в Германии. Глава компании X (бывший Twitter) и самый богатый человек в мире открыто поддержал ультраправую партию АдГ. Пишет издание Spiegel.
«Маск все больше и больше вмешивается в политику, злоупотребляя собственной платформой в политических целях, а также для распространения мифов о заговоре и чепухи», — сказал Spiegel депутат Европарламента от «зеленых» Даниэль Фройнд. Также он считает, что Еврокомиссия должна продемонстрировать, что принципы верховенства закона распространяются на всех, включая Илона Маска.
Ранее URA.RU сообщало, что американский предприниматель выразил обеспокоенность по поводу будущего Германии и Европы. Он заявил, что из-за низкого уровня рождаемости эти регионы сталкиваются с угрозой исчезновения.
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