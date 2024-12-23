Чехия нарастила импорт российского газа более чем в 6 раз за 10 месяцев

Чехия значительно увеличила импорт российского газа за январь-октябрь 2024 года. За это время объем поставок увеличился примерно в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил главный экономист чешского Trinity Bank Лукаш Кованда.
«Россия наряду с Норвегией является крупнейшим поставщиком природного газа в Чехию. Тогда как с января по октябрь 2023 года Чехия импортировала 145,6 тысячи тонн газа из РФ, то ныне за тот же период поставки из РФ составили уже 915,9 тысячи тонн», —сообщает агентство ТАСР, ссылаясь на оценки Кованды.
Лукаш Кованда также отметил, что доставка российского газа в Чехию осуществляется опосредованно через страны такие как Словакия, Венгрия и до недавнего времени через Австрию. Однако прямых контактов с российским экспортером «Газпромом» у Чехии нет. К тому же, по словам эксперта, прекращение Украиной транзита российского газа с 1 января 2025 года может серьезно повлиять на доступность этого ресурса для Чехии.
В период с января по ноябрь текущего года Россия значительно увеличила объемы поставок газа в Евросоюз, достигнув отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Основным образом газ из России поступал в Европу в виде СПГ, на втором месте Турецкий поток, на третьем — украинский транзит.
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