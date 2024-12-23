Депутат Боярский: работа YouTube в России зависит от самого хостинга

24 декабря 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

YouTube будет стабильно работать в России, если компания начнет соблюдать законы страны, считает депутат Боярский Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский выразил мнение, что YouTube в России могут разблокировать при условии соблюдения сервисом российских законов. Он сообщил об этом в своем telegram-канале. «Если YouTube хочет оставаться на территории России, то он должен выполнять требования нашего национального законодательства. В этом случае никаких санкций ожидать не стоит», — написал Боярский. Депутат напомнил, что на текущий момент сумма штрафов, наложенных на компанию Google LLC, владеющую платформой YouTube, превысила 25 миллиардов рублей. Их выписали за систематические нарушения законодательства Российской Федерации. По словам Боярского, о нежелании Google соблюдать российские законы и интегрироваться в правовую систему страны говорят такие действия, как несоблюдение требований к удалению запрещенного контента, незаконная блокировка каналов российских СМИ и отдельных лиц, а также манипулирование результатами поиска в интересах враждебных сторон. Как писало URA.RU, в Google объяснили, что снижение трафика видеохостинга YouTube в России не связано с какими-либо техническими проблемами или действиями компании. Ранее о возможной разблокировке YouTube в России заявил депутат Государственной думы Александр Ющенко. Он считает, что это случится, если владеющая им компания Google изменит свою позицию. Об этом пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский выразил мнение, что YouTube в России могут разблокировать при условии соблюдения сервисом российских законов. Он сообщил об этом в своем telegram-канале. «Если YouTube хочет оставаться на территории России, то он должен выполнять требования нашего национального законодательства. В этом случае никаких санкций ожидать не стоит», — написал Боярский. Депутат напомнил, что на текущий момент сумма штрафов, наложенных на компанию Google LLC, владеющую платформой YouTube, превысила 25 миллиардов рублей. Их выписали за систематические нарушения законодательства Российской Федерации. По словам Боярского, о нежелании Google соблюдать российские законы и интегрироваться в правовую систему страны говорят такие действия, как несоблюдение требований к удалению запрещенного контента, незаконная блокировка каналов российских СМИ и отдельных лиц, а также манипулирование результатами поиска в интересах враждебных сторон. Как писало URA.RU, в Google объяснили, что снижение трафика видеохостинга YouTube в России не связано с какими-либо техническими проблемами или действиями компании. Ранее о возможной разблокировке YouTube в России заявил депутат Государственной думы Александр Ющенко. Он считает, что это случится, если владеющая им компания Google изменит свою позицию. Об этом пишет RT.