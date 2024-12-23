23 декабря 2024

В соцсети Х назвали лучший мем 2024 года

Карликового бегемота Му Денга назвали «лучшим мемом» 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Детеныш карликового бегемота Му Денг названа «лучшим мемом» 2024 года
Детеныш карликового бегемота Му Денг названа «лучшим мемом» 2024 года Фото:

Детеныш карликового бегемота Му Денг названа «лучшим мемом» 2024 года социальной сети X. Об этом соцсеть сообщила на своем официальном аккаунте.

«Поздравляем Му Денг с тем, что она стала нашим лучшим мемом года», — говорится в сообщении X в одноименной соцсети. На изображении, сопровождающем сообщение, указано, что в 2024 году в социальной сети X появилось 7,7 миллиона постов, в которых упоминалась Му Денг.

Му Денг родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде опубликовал снимки своих питомцев, и маленькая бегемотиха мгновенно завоевала симпатии пользователей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург привезли белого медвежонка по имени Вилюй из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии. Ему совсем недавно исполнился годик.

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Детеныш карликового бегемота Му Денг названа «лучшим мемом» 2024 года социальной сети X. Об этом соцсеть сообщила на своем официальном аккаунте. «Поздравляем Му Денг с тем, что она стала нашим лучшим мемом года», — говорится в сообщении X в одноименной соцсети. На изображении, сопровождающем сообщение, указано, что в 2024 году в социальной сети X появилось 7,7 миллиона постов, в которых упоминалась Му Денг. Му Денг родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде опубликовал снимки своих питомцев, и маленькая бегемотиха мгновенно завоевала симпатии пользователей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург привезли белого медвежонка по имени Вилюй из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии. Ему совсем недавно исполнился годик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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