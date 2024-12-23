В соцсети Х назвали лучший мем 2024 года

Детеныш карликового бегемота Му Денг названа «лучшим мемом» 2024 года социальной сети X. Об этом соцсеть сообщила на своем официальном аккаунте.
«Поздравляем Му Денг с тем, что она стала нашим лучшим мемом года», — говорится в сообщении X в одноименной соцсети. На изображении, сопровождающем сообщение, указано, что в 2024 году в социальной сети X появилось 7,7 миллиона постов, в которых упоминалась Му Денг.
Му Денг родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде опубликовал снимки своих питомцев, и маленькая бегемотиха мгновенно завоевала симпатии пользователей.
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