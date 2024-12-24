Байден увеличил оборонный бюджет на 2025 год и запросил доклад об угрозах от России

Президент США Джо Байден официально утвердил оборонный бюджет на 2025 год. Его размер составит 895 миллиардов долларов, что на девять миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. Он также запросил доклад от американской разведки по оценке рисков для безопасности США в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент США Джо Байден в понедельник утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 895 млрд долларов», — говорится в сообщении американской пресс-службы. Эти средства будут направлены на программы Министерства обороны и энергетики США, а также на разведывательные проекты.
В документе, содержащем 1,8 тысяч страниц, повторно указан запрет на контракты с Россией в области ископаемого топлива и обмен информации по Договору о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без уведомления законодателей. Кроме того, Байден запросил у разведки доклад о способности ВС Украины защищаться в условиях продолжения или прекращения военной и экономической поддержки США, а также в свете возможных ударов тактическими ракетами ATACMS. Доклад должен также содержать оценку рисков для безопасности США в случае прекращения помощи Киеву и успешном завершении Россией своей операции.
В прошлом году оборонный бюджет США составил 886 млрд долларов. Из них 800 млн долларов были предназначены для военной помощи Украине.
Ранее портал Defense One писал, что Байден до конца года отправит на Украину военную помощь в виде транспортных средств, оружия и другого оборудования на общую сумму в 5,6 млрд долларов. Из них 1,22 млрд долларов американская администрация направит по линии инициативы по оказанию поддержки Киеву.
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