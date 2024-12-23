Минфин РФ отказался от идеи льготной ипотеки для участников СВО

Министерство финансов России отвергло предложение Госдумы о введении льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО) с процентной ставкой 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.
«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в ответном письме в ГД. По мнению Минфина, дополнительная программа только усилит текущие проблемы.
Документ от Минфина также подчеркивает, что многократное расширение льготных ипотечных программ привело к их трансформации из инструментов точечной поддержки в массовый продукт, что не позволило достичь цели по повышению доступности жилья для граждан. Введение новой программы потребует дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых пока не определены.
Ранее, как сообщалось на URA.RU, выплаты участникам СВО и их семьям на покупку жилья помогут застройщикам. О расширении госпрограммы по улучшению жилищных условий объявил на оперативном совещании с вице-премьерами 11 ноября председатель правительства Михаил Мишустин.
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