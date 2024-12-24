Лидер страны ЕС пообещал поддержать мирный план Трампа

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о поддержке усилий избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По словам Чолаку, Бухарест будет развиваться в условиях мира и поддержит Трампа после его вступления в должность 20 января.
«Это моя гарантия и гарантия правительства! Вот почему у меня сложились очень хорошие отношения с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я твердо верю, что после 20 января, с официальным вступлением в должность, одним из его главных приоритетов будет прекращение войны на Украине. И Румыния будет поддерживать Соединенные Штаты всеми своими силами в этом стремлении», — заявил Чолаку. Его слова приводит РБК. В своем выступлении в парламенте он также подчеркнул, что Румыния стала ценить мир еще больше и будет стремиться к его сохранению и развитию в спокойствии.
Ранее в администрации Трампа разработали план по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «План Келлога». Он предлагает отложить членство Украины в НАТО на 10 лет, сохранить за Россией подконтрольные ей территории и поэтапно отменять санкции в обмен на заключение мирных соглашений, приемлемых для Киева, передает «Национальная служба новостей».
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