Украине запретили критиковать любые негативные заявления будущего президента США Дональда Трампа в адрес украинского конфликта. Об этом сообщает один из источников, приближенный к офису украинского лидера Владимира Зеленского. Он ссылается на слова представителя республиканской партии.
«Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится. <…> Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит», — заявил собеседник в беседе с изданием Страна.ua. На Украине предполагают, что им лучше, наоборот, стоит открыто критиковать тех, кто выступает сейчас против Трампа.
Дональд Трамп неоднократно открыто высказывался против поддержки украинского конфликта. Одно из его предвыборных обещаний заключалось в том, что он якобы способен завершить конфликт за 24 часа. Телеканал Fox Business сообщал, что Трамп собирается добиваться справедливого мира в украинском конфликте, передает 360.Ru. Сам будущий президент США также намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации, сообщает телеканал «Царьград».
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