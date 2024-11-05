Uniper перевела Германии 500 млн евро выплат по претензиям к «Газпрому»

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Uniper создал резерв на сумму около 540 миллионов евро
Uniper создал резерв на сумму около 540 миллионов евро Фото:

Компания Uniper перевела 530 миллионов евро правительству Германии. Эти средства представляют собой компенсационные выплаты, связанные с исками к «Газпром экспорту». Об этом сообщила Uniper.

«В конце сентября Uniper использовала часть резерва и выплатила 530 миллионов евро Федеративной Республике Германия», — сообщила компания. Там добавили. что 30 июня 2024 года компания Uniper сформировала резерв на сумму около 540 миллионов евро для перевода финансов, полученных в результате удовлетворения исков о компенсации ущерба против компании «Газпром экспорт».

Компания Uniper обратилась в суд с иском против «Газпрома», требуя компенсации за убытки, вызванные недостаточными поставками газа из России в ноябре 2022 года. В июле 2024 года жалоба немецкой энергетической компании на решение о запрете арбитражного процесса с «Газпром экспорт» в Стокгольме была отклонена российским судом, передает RT.

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Компания Uniper перевела 530 миллионов евро правительству Германии. Эти средства представляют собой компенсационные выплаты, связанные с исками к «Газпром экспорту». Об этом сообщила Uniper. «В конце сентября Uniper использовала часть резерва и выплатила 530 миллионов евро Федеративной Республике Германия», — сообщила компания. Там добавили. что 30 июня 2024 года компания Uniper сформировала резерв на сумму около 540 миллионов евро для перевода финансов, полученных в результате удовлетворения исков о компенсации ущерба против компании «Газпром экспорт». Компания Uniper обратилась в суд с иском против «Газпрома», требуя компенсации за убытки, вызванные недостаточными поставками газа из России в ноябре 2022 года. В июле 2024 года жалоба немецкой энергетической компании на решение о запрете арбитражного процесса с «Газпром экспорт» в Стокгольме была отклонена российским судом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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