Uniper перевела Германии 500 млн евро выплат по претензиям к «Газпрому»

Компания Uniper перевела 530 миллионов евро правительству Германии. Эти средства представляют собой компенсационные выплаты, связанные с исками к «Газпром экспорту». Об этом сообщила Uniper.
«В конце сентября Uniper использовала часть резерва и выплатила 530 миллионов евро Федеративной Республике Германия», — сообщила компания. Там добавили. что 30 июня 2024 года компания Uniper сформировала резерв на сумму около 540 миллионов евро для перевода финансов, полученных в результате удовлетворения исков о компенсации ущерба против компании «Газпром экспорт».
Компания Uniper обратилась в суд с иском против «Газпрома», требуя компенсации за убытки, вызванные недостаточными поставками газа из России в ноябре 2022 года. В июле 2024 года жалоба немецкой энергетической компании на решение о запрете арбитражного процесса с «Газпром экспорт» в Стокгольме была отклонена российским судом, передает RT.
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