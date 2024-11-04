В Соликамске умерла защитник прав инвалидов Фаина Липадату

В Пермском крае скончалась бывший председатель Соликамской городской организации Всероссийского общества инвалидов Фаина Липадату. Об этом сообщили в мэрии.
«Ушла из жизни Фаина Павловна Липадату — человек огромного трудолюбия, жизненной энергии, душевной теплоты. Фаина Павловна родилась 5 октября 1940 года в городе Соликамск. 30 лет отдала работе в Соликамской судоверфи, более 20 лет возглавляла Соликамскую городскую организацию Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов», — говорится на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».
Мэрия и глава города Александр Русанов выражают соболезнования родным и близким Фаины Липадату. Церемония прощания с ней состоится в Соликамске 6 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!