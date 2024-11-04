04 ноября 2024

В Соликамске умерла защитник прав инвалидов Фаина Липадату

Ушла из жизни экс-глава городского общества инвалидов Соликамска Фаина Липадату
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания пройдет 6 ноября
Церемония прощания пройдет 6 ноября Фото:

В Пермском крае скончалась бывший председатель Соликамской городской организации Всероссийского общества инвалидов Фаина Липадату. Об этом сообщили в мэрии.

«Ушла из жизни Фаина Павловна Липадату — человек огромного трудолюбия, жизненной энергии, душевной теплоты. Фаина Павловна родилась 5 октября 1940 года в городе Соликамск. 30 лет отдала работе в Соликамской судоверфи, более 20 лет возглавляла Соликамскую городскую организацию Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов», — говорится на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте».

Мэрия и глава города Александр Русанов выражают соболезнования родным и близким Фаины Липадату. Церемония прощания с ней состоится в Соликамске 6 ноября.

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В Пермском крае скончалась бывший председатель Соликамской городской организации Всероссийского общества инвалидов Фаина Липадату. Об этом сообщили в мэрии. «Ушла из жизни Фаина Павловна Липадату — человек огромного трудолюбия, жизненной энергии, душевной теплоты. Фаина Павловна родилась 5 октября 1940 года в городе Соликамск. 30 лет отдала работе в Соликамской судоверфи, более 20 лет возглавляла Соликамскую городскую организацию Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов», — говорится на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». Мэрия и глава города Александр Русанов выражают соболезнования родным и близким Фаины Липадату. Церемония прощания с ней состоится в Соликамске 6 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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