«Дал леща — и все»: министр спорта РФ Дегтярев поделился методами воспитания сына

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился методами воспитания сына. Он рассказал, что дал ему леща, когда тот хотел бросить карате.
«Что сказал сыну, когда он хотел бросить карате? Да дал леща ему — и все. А как иначе? Я же отец», — заявил Дегтярев во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Его слова приводит РИА «Новости».
Михаил Дегтярев занимает пост главы Минспорта РФ с 14 мая 2024 года. У него есть четверо сыновей: Петр, Василий, Александр и Иван. Трое старших детей занимаются карате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.