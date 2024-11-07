Депутат Картаполов посоветовал НАТО самораспуститься

НАТО следует самораспуститься из-за печальных перспектив альянса в будущем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отметив, что Североатлантический альянс стал циничным и агрессивным.
«У НАТО вообще, на мой взгляд, перспективы печальные, потому что это стал агрессивный и циничный политический блок, поэтому нормальных перспектив у них нет. Им лучше бы самораспуститься», — заявил Картаполов, отметив, что после роспуска альянса самым «приличным» странам-членам нужно вступить в БРИКС. Его слова передает РИА Новости.
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