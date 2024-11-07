Депутат Картаполов посоветовал НАТО самораспуститься

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У НАТО плохие перспективы в будущем, поэтому альянсу следует прекратить свою деятельность
У НАТО плохие перспективы в будущем, поэтому альянсу следует прекратить свою деятельность Фото:

НАТО следует самораспуститься из-за печальных перспектив альянса в будущем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отметив, что Североатлантический альянс стал циничным и агрессивным. 

«У НАТО вообще, на мой взгляд, перспективы печальные, потому что это стал агрессивный и циничный политический блок, поэтому нормальных перспектив у них нет. Им лучше бы самораспуститься», — заявил Картаполов, отметив, что после роспуска альянса самым «приличным» странам-членам нужно вступить в БРИКС. Его слова передает РИА Новости.

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НАТО следует самораспуститься из-за печальных перспектив альянса в будущем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отметив, что Североатлантический альянс стал циничным и агрессивным.  «У НАТО вообще, на мой взгляд, перспективы печальные, потому что это стал агрессивный и циничный политический блок, поэтому нормальных перспектив у них нет. Им лучше бы самораспуститься», — заявил Картаполов, отметив, что после роспуска альянса самым «приличным» странам-членам нужно вступить в БРИКС. Его слова передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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