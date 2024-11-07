Суд освободил от штрафов часть владельцев земельных участков

До 1 марта 2025 года владельцы не будут обязаны платить штрафы за неиспользование земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующее решение принял Конституционный суд.
С жалобой в суд обратились жители Тульской области Анастасия Баева и Иван Фильков, получившие в наследство доли в праве собственности на земельный участок. В 2022 году инспекторы привлекли собственников к административной ответственности за нарушение ч. 3 ст. 8.8 КоАПа (неиспользование участка, если обязанность по использованию в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом) и назначили им штрафы по 20 000 рублей.
Владельцы участка пытались оспорить наказание, но суды отклоняли их жалобы, ссылаясь на то, что в Гражданском кодексе (ГК) установлен срок в три года, в течение которого участок должен быть использован. Конституционный суд в итоге согласился с Баевой и Фильковым, так как в ГК указано, что собственников участка необходимо заблаговременно предупреждать о допущенных нарушениях, чтобы он мог устранить основания для изъятия, передает издание «Ведомости».
С 1 марта 2025 года в России начнет действовать закон об освоении земельных участков для ИЖС, а также для садоводства в срок до трех лет по аналогии с участками сельхозназначения, передает «Национальная служба новостей». Среди признаков неиспользования земельных участков — разрушение или повреждение части дома, захламление мусором больше половины участка, произрастание сорняков высотой более одного метра, а также отсутствие на участке сельскохозяйственных культур.
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