Правительство хочет увеличить пошлины на импорт вина до 50%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пошлины на вино из недружественных стран хотят поднять до 50%
Пошлины на вино из недружественных стран хотят поднять до 50% Фото:

Правительство не будет полностью запрещать импорт вина из недружественных стран, однако пошлины можно повысить до 50%. С таким заявлением выступил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев.

«Правительство РФ не будет занимать жесткую позицию по запретительным пошлинам на вино из недружественных стран», — сказал Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Однако, как считает зампред, стоит увеличить пошлины до 30-50%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство не будет полностью запрещать импорт вина из недружественных стран, однако пошлины можно повысить до 50%. С таким заявлением выступил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев. «Правительство РФ не будет занимать жесткую позицию по запретительным пошлинам на вино из недружественных стран», — сказал Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Однако, как считает зампред, стоит увеличить пошлины до 30-50%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...