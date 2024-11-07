Правительство хочет увеличить пошлины на импорт вина до 50%

Пошлины на вино из недружественных стран хотят поднять до 50%
Правительство не будет полностью запрещать импорт вина из недружественных стран, однако пошлины можно повысить до 50%. С таким заявлением выступил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев.
«Правительство РФ не будет занимать жесткую позицию по запретительным пошлинам на вино из недружественных стран», — сказал Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. Однако, как считает зампред, стоит увеличить пошлины до 30-50%.
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