Зеленский впервые приехал в Венгрию с начала СВО

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Зеленский примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Венгрии
Зеленский примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Венгрии Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Венгрию с начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина». 

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Будапешт (Венгрия) для участия в саммите Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении агентства. Украинский лидер во время церемонии встречи заявил, что пресс-конференция состоится после завершения переговоров.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия работают над составлением документа, который будет закреплять стремление Будапешта не препятствовать вступлению Киева в НАТО. Он уточнил, что документ будет включать совместную позицию обеих стран по ряду спорных вопросов, включая ситуацию с венгерским меньшинством на территории Украины, передает RT.

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Глава Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Венгрию с начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».  «Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Будапешт (Венгрия) для участия в саммите Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении агентства. Украинский лидер во время церемонии встречи заявил, что пресс-конференция состоится после завершения переговоров. Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия работают над составлением документа, который будет закреплять стремление Будапешта не препятствовать вступлению Киева в НАТО. Он уточнил, что документ будет включать совместную позицию обеих стран по ряду спорных вопросов, включая ситуацию с венгерским меньшинством на территории Украины, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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