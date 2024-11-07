Зеленский впервые приехал в Венгрию с начала СВО

Глава Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Венгрию с начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Будапешт (Венгрия) для участия в саммите Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении агентства. Украинский лидер во время церемонии встречи заявил, что пресс-конференция состоится после завершения переговоров.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия работают над составлением документа, который будет закреплять стремление Будапешта не препятствовать вступлению Киева в НАТО. Он уточнил, что документ будет включать совместную позицию обеих стран по ряду спорных вопросов, включая ситуацию с венгерским меньшинством на территории Украины, передает RT.
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