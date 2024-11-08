Глава ХМАО Руслан Кухарук вручил награды лучшим полицейским округа. Сотрудники органов внутренних дел получили почетные грамоты, благодарности губернатора Югры и премию «За отличие в охране правопорядка», сообщили в окружном правительстве.
«Руслан Кухарук вручил награды сотрудникам органов внутренних дел в преддверии профессионального праздника. Почетные грамоты, благодарности Губернатора и премию „За отличие в охране правопорядка“ получили полицейские из Ханты-Мансийска, Нягани, Пьть-Яха, Сургутского района и других муниципалитетов», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».
Кухарук отметил, что благодаря профессионализму сотрудников полиции уровень преступности в ХМАО ниже как по УрФО, так и по России в целом. Кроме наград от губернатора полицейские получили награды полпреда президента в УрФО Артема Жоги, грамоты от окружной думы и медали МЧС России за спасение на пожаре.
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