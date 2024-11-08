08 ноября 2024

Губернатор Кухарук наградил лучших полицейских ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава ХМАО вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам правопорядка
Глава ХМАО вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам правопорядка Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук вручил награды лучшим полицейским округа. Сотрудники органов внутренних дел получили почетные грамоты, благодарности губернатора Югры и премию «За отличие в охране правопорядка», сообщили в окружном правительстве.

«Руслан Кухарук вручил награды сотрудникам органов внутренних дел в преддверии профессионального праздника. Почетные грамоты, благодарности Губернатора и премию „За отличие в охране правопорядка“ получили полицейские из Ханты-Мансийска, Нягани, Пьть-Яха, Сургутского района и других муниципалитетов», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».

Кухарук отметил, что благодаря профессионализму сотрудников полиции уровень преступности в ХМАО ниже как по УрФО, так и по России в целом. Кроме наград от губернатора полицейские получили награды полпреда президента в УрФО Артема Жоги, грамоты от окружной думы и медали МЧС России за спасение на пожаре. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ХМАО Руслан Кухарук вручил награды лучшим полицейским округа. Сотрудники органов внутренних дел получили почетные грамоты, благодарности губернатора Югры и премию «За отличие в охране правопорядка», сообщили в окружном правительстве. «Руслан Кухарук вручил награды сотрудникам органов внутренних дел в преддверии профессионального праздника. Почетные грамоты, благодарности Губернатора и премию „За отличие в охране правопорядка“ получили полицейские из Ханты-Мансийска, Нягани, Пьть-Яха, Сургутского района и других муниципалитетов», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально». Кухарук отметил, что благодаря профессионализму сотрудников полиции уровень преступности в ХМАО ниже как по УрФО, так и по России в целом. Кроме наград от губернатора полицейские получили награды полпреда президента в УрФО Артема Жоги, грамоты от окружной думы и медали МЧС России за спасение на пожаре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...