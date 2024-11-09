Выступившая на шоу челябинка поразила жюри артистизмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская певица Кристина Рыжковская перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую в шоу «Ярче звезд» на ТНТ и выиграла возможность побороться за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Выступление конкурсантки получило высокую оценку как от зрителей, так и от жюри. Об этом 9 ноября URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.

«Я выбрала образ Лолиты Милявской, потому что с детства слышала о сходстве, как внешне, так и тембрально. Я восхищаюсь ее разножанровостью и самобытностью. Перевоплотиться мне было не так сложно», — процитировала слова Рыжковской пресс-служба ТНТ.

Певица родом из города Златоуста уже более десяти лет является участницей ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и имеет большой опыт выступлений на различных международных фестивалях. Оценивали перевоплощение челябинки на шоу известные артисты и комики — Гарик Мартиросян, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков.

Победа в проекте дала Кристине Рыжковской шанс на участие в суперфинале, где она будет бороться за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Финальная серия шоу «Ярче звезд» выйдет в эфир 30 декабря.

Как сообщало URA.RU ранее, Кристина Рыжковская отметила, что гордится своей малой родиной. Она сообщила, что, несмотря на насыщенный график выступлений в составе ансамбля, ей удалось успешно завершить обучение в магистратуре Московского госинститута культуры и искусств.

Уроженка города Златоуста Челябинской области вжилась в образ певицы Лолиты Милявской Фото предоставлено пресс-службой канала ТНТ