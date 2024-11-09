09 ноября 2024

Челябинка перевоплотилась в Лолиту Милявскую, чтобы выиграть пять миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль Верный отличник. Екатеринбург, концерт, рампа, свет на сцене
Выступившая на шоу челябинка поразила жюри артистизмом Фото:

Челябинская певица Кристина Рыжковская перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую в шоу «Ярче звезд» на ТНТ и выиграла возможность побороться за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Выступление конкурсантки получило высокую оценку как от зрителей, так и от жюри. Об этом 9 ноября URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.

Новость по теме
Многодетный отец из Магнитогорска перевоплотился в рокера Мазаева на шоу ТНТ. Фото

«Я выбрала образ Лолиты Милявской, потому что с детства слышала о сходстве, как внешне, так и тембрально. Я восхищаюсь ее разножанровостью и самобытностью. Перевоплотиться мне было не так сложно», — процитировала слова Рыжковской пресс-служба ТНТ.

Певица родом из города Златоуста уже более десяти лет является участницей ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и имеет большой опыт выступлений на различных международных фестивалях. Оценивали перевоплощение челябинки на шоу известные артисты и комики — Гарик Мартиросян, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков.

Победа в проекте дала Кристине Рыжковской шанс на участие в суперфинале, где она будет бороться за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Финальная серия шоу «Ярче звезд» выйдет в эфир 30 декабря.

Как сообщало URA.RU ранее, Кристина Рыжковская отметила, что гордится своей малой родиной. Она сообщила, что, несмотря на насыщенный график выступлений в составе ансамбля, ей удалось успешно завершить обучение в магистратуре Московского госинститута культуры и искусств.

Уроженка города Златоуста Челябинской области вжилась в образ певицы Лолиты Милявской
Уроженка города Златоуста Челябинской области вжилась в образ певицы Лолиты Милявской

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская певица Кристина Рыжковская перевоплотилась в артистку Лолиту Милявскую в шоу «Ярче звезд» на ТНТ и выиграла возможность побороться за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Выступление конкурсантки получило высокую оценку как от зрителей, так и от жюри. Об этом 9 ноября URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала. «Я выбрала образ Лолиты Милявской, потому что с детства слышала о сходстве, как внешне, так и тембрально. Я восхищаюсь ее разножанровостью и самобытностью. Перевоплотиться мне было не так сложно», — процитировала слова Рыжковской пресс-служба ТНТ. Певица родом из города Златоуста уже более десяти лет является участницей ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и имеет большой опыт выступлений на различных международных фестивалях. Оценивали перевоплощение челябинки на шоу известные артисты и комики — Гарик Мартиросян, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков. Победа в проекте дала Кристине Рыжковской шанс на участие в суперфинале, где она будет бороться за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Финальная серия шоу «Ярче звезд» выйдет в эфир 30 декабря. Как сообщало URA.RU ранее, Кристина Рыжковская отметила, что гордится своей малой родиной. Она сообщила, что, несмотря на насыщенный график выступлений в составе ансамбля, ей удалось успешно завершить обучение в магистратуре Московского госинститута культуры и искусств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...