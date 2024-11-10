Вучич заявил, что провел «сердечный» телефонный разговор с Трампом

11 ноября 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Вучич созвонился с Трампом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалось развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами. Об этом он сообщил по итогам диалога с будущим главой США. В ходе беседы Вучич выразил благодарность Трампу за его знания о Сербии и заинтересованность в различных аспектах жизни страны. «Я благодарен Трампу, что много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества…», — сообщил Вучич в видеоролике, опубликованном на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Вучич пригласил Трампа посетить Сербию, подчеркивая важность такого визита для укрепления двусторонних отношений. Президент Сербии также заметил, что в Европе именно в его стране поддержка Трампа на выборах была наиболее высокой. Президент Сербии ранее выразил ожидание, что Трамп проявит стремление к налаживанию мирного процесса на Украине, передает RT. До этого Вучич во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил идею о прекращении огня на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалось развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами. Об этом он сообщил по итогам диалога с будущим главой США. В ходе беседы Вучич выразил благодарность Трампу за его знания о Сербии и заинтересованность в различных аспектах жизни страны. «Я благодарен Трампу, что много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества…», — сообщил Вучич в видеоролике, опубликованном на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Вучич пригласил Трампа посетить Сербию, подчеркивая важность такого визита для укрепления двусторонних отношений. Президент Сербии также заметил, что в Европе именно в его стране поддержка Трампа на выборах была наиболее высокой. Президент Сербии ранее выразил ожидание, что Трамп проявит стремление к налаживанию мирного процесса на Украине, передает RT. До этого Вучич во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил идею о прекращении огня на Украине.