В Свердловской области за две недели заметнее всего подорожали свежие овощи. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.
С 21 октября по 5 ноября самым дорогим овощем стала свекла. Один килограмм стал стоить 39,36 рублей, прирост к цене составил 15,02%. Картофель подорожал на 14,6%, его стоимость составила 40,02 рублей. Свежие огурцы подорожали на 12,6%, а репчатый лук — на 11,61%. Средняя цена за килограмм помидоров перешагнула отметку в 180 рублей, за две недели они подорожали до 183,33 рублей.
Также подорожала полукопченая колбаса (+4,53%), кило стоит теперь 704,79 рублей. Бананы подорожали на 3,47%, а баранина и вермишель — на 2,06%.
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