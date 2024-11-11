В Свердловской области взлетели цены на овощи. Инфографика

Свердловскстат: свекла подорожала на 15% за две недели
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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, картофель, урожай, картошка, еда, продуктовая безопасность
Картофель за две недели подорожал на 14,6% Фото:

В Свердловской области за две недели заметнее всего подорожали свежие овощи. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.

С 21 октября по 5 ноября самым дорогим овощем стала свекла. Один килограмм стал стоить 39,36 рублей, прирост к цене составил 15,02%. Картофель подорожал на 14,6%, его стоимость составила 40,02 рублей. Свежие огурцы подорожали на 12,6%, а репчатый лук — на 11,61%. Средняя цена за килограмм помидоров перешагнула отметку в 180 рублей, за две недели они подорожали до 183,33 рублей.

Также подорожала полукопченая колбаса (+4,53%), кило стоит теперь 704,79 рублей. Бананы подорожали на 3,47%, а баранина и вермишель — на 2,06%.

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В Свердловской области за две недели заметнее всего подорожали свежие овощи. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. С 21 октября по 5 ноября самым дорогим овощем стала свекла. Один килограмм стал стоить 39,36 рублей, прирост к цене составил 15,02%. Картофель подорожал на 14,6%, его стоимость составила 40,02 рублей. Свежие огурцы подорожали на 12,6%, а репчатый лук — на 11,61%. Средняя цена за килограмм помидоров перешагнула отметку в 180 рублей, за две недели они подорожали до 183,33 рублей. Также подорожала полукопченая колбаса (+4,53%), кило стоит теперь 704,79 рублей. Бананы подорожали на 3,47%, а баранина и вермишель — на 2,06%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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