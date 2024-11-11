11 ноября 2024

Водитель из Перми погиб в ДТП по вине пьяного подростка в Казани

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Авария произошла на трассе М-7 «Волга»
Авария произошла на трассе М-7 «Волга» Фото:

Пермяк погиб в результате ДТП, которое в Казани устроил пьяный 17-летний подросток. Подробностями аварии поделилась пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

«Подросток за рулем Renault Kaptur двигался в сторону Ижевска. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Kia Rio под управлением 46-летнего пермяка. Водитель Kia от полученных травм скончался до приезда скорой. Водитель и два пассажира Renault с травмами госпитализированы», — пояснили правоохранители.

Экспертиза показала — молодой человек употреблял алкоголь. Позже полицейские выяснили, он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Проверку инцидента взял под личный контроль прокурор Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов.

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Пермяк погиб в результате ДТП, которое в Казани устроил пьяный 17-летний подросток. Подробностями аварии поделилась пресс-служба МВД по Республике Татарстан. «Подросток за рулем Renault Kaptur двигался в сторону Ижевска. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Kia Rio под управлением 46-летнего пермяка. Водитель Kia от полученных травм скончался до приезда скорой. Водитель и два пассажира Renault с травмами госпитализированы», — пояснили правоохранители. Экспертиза показала — молодой человек употреблял алкоголь. Позже полицейские выяснили, он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Проверку инцидента взял под личный контроль прокурор Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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