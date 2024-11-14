В Металлургическом районе Челябинска горел похоронный салон

Горела кровля салона ритуальных услуг. Фото архивное
В Металлургическом районе Челябинска загорелась крыша салона ритуальных услуг. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Горела кровля, ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают», — сообщили в пресс-службе главка.
Пожар произошел вечером 14 ноября в салоне ритуальных услуг рядом с городской больницей № 6. В пресс-службе добавили, что здание морга в результате пожара не пострадало.
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