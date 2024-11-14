14 ноября 2024

В Металлургическом районе Челябинска горел похоронный салон

© Служба новостей «URA.RU»
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Горела кровля салона ритуальных услуг. Фото архивное
Горела кровля салона ритуальных услуг. Фото архивное Фото:

В Металлургическом районе Челябинска загорелась крыша салона ритуальных услуг. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Горела кровля, ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают», — сообщили в пресс-службе главка.

Пожар произошел вечером 14 ноября в салоне ритуальных услуг рядом с городской больницей № 6. В пресс-службе добавили, что здание морга в результате пожара не пострадало.

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В Металлургическом районе Челябинска загорелась крыша салона ритуальных услуг. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Горела кровля, ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают», — сообщили в пресс-службе главка. Пожар произошел вечером 14 ноября в салоне ритуальных услуг рядом с городской больницей № 6. В пресс-службе добавили, что здание морга в результате пожара не пострадало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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