Жуткая авария на трассе Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область), в которой погибли пять человек и трое пострадали, случилась из-за потери управления 32-летним водителем, которое привело к выезду на встречку и столкновению с грузовой «Газелью». Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Kia Ceed, 32-летняя жительница города Карпинска, двигаясь в сторону Североуральска, не справилась с управлением автомашины, совершила выезд на встречную полосу, где допустила столкновение со встречным грузопассажирским автомобилем марки „ГАЗ Бизнес“», — следует из сообщения. В ДТП погибли четверо жителей города Карпинска: девушки 32, 22 и 21 лет, 19-летний парень и 19-летняя уроженка Краснотурьинска.
Известно, что компания каталась на иномарке, принадлежащей одной из пассажирок, у которой не было прав. Машиной управляла ее знакомая с водительским стажем 12 лет. На данный момент устанавливается, в каком состоянии находился водитель.
Троим пострадавшим, находившимся в момент аварии в «Газели», сейчас оказывается медицинская помощь. По факту ДТП органами внутренних дел возбуждено уголовное производство по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД).
Смертельная авария произошла в ночь на 14 ноября. Водитель и два пассажира большегруза отделались травмами различной степени тяжести. На месте произошедшего работали следователи и руководство местного ОВД и МЧС.
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