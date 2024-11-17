17 ноября 2024
16 ноября 2024

В Пермском крае появилась острая нехватка логопедов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помощь логопедов требуется маленьким детям и школьникам
Помощь логопедов требуется маленьким детям и школьникам Фото:

В Пермском крае спрос на логопедов интенсивно растет. Тем не менее, количество специалистов в регионе не увеличивается. Об этом сообщает РБК Пермь, ссылаясь на свои источники.

«Работы хватает, а специалистов нет. Несмотря на то, что в нашем городе есть кафедра логопедии, единицы выпускников идут работать по профессии. Одним из решений проблемы может стать это целевое обучение», — пишет издание.

В настоящее время разрабатывается большое количество современных методик для выявления речевых патологий. Помощь логопедов требуется маленьким детям и школьникам с особенностями развития. Более того, к специалистам стали обращаться и дети мигрантов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае спрос на логопедов интенсивно растет. Тем не менее, количество специалистов в регионе не увеличивается. Об этом сообщает РБК Пермь, ссылаясь на свои источники. «Работы хватает, а специалистов нет. Несмотря на то, что в нашем городе есть кафедра логопедии, единицы выпускников идут работать по профессии. Одним из решений проблемы может стать это целевое обучение», — пишет издание. В настоящее время разрабатывается большое количество современных методик для выявления речевых патологий. Помощь логопедов требуется маленьким детям и школьникам с особенностями развития. Более того, к специалистам стали обращаться и дети мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...