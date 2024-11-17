В Пермском крае появилась острая нехватка логопедов

В Пермском крае спрос на логопедов интенсивно растет. Тем не менее, количество специалистов в регионе не увеличивается. Об этом сообщает РБК Пермь, ссылаясь на свои источники.
«Работы хватает, а специалистов нет. Несмотря на то, что в нашем городе есть кафедра логопедии, единицы выпускников идут работать по профессии. Одним из решений проблемы может стать это целевое обучение», — пишет издание.
В настоящее время разрабатывается большое количество современных методик для выявления речевых патологий. Помощь логопедов требуется маленьким детям и школьникам с особенностями развития. Более того, к специалистам стали обращаться и дети мигрантов.
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