В Пермском крае меняют подход к работе с ветеранами СВО, которые нуждаются в трудоустройстве

В Пермском крае изменен подход к работе по оказанию содействия в трудоустройстве участников спецоперации и членов их семей. Новый порядок работы краевого Центра занятости населения (ЦЗН) с указанной категорией прописан в приказе, который подготовило министерство труда и соцразвития Прикамья. С документов ознакомился корреспондент URA.RU. Как следует из приказа, за каждым участником СВО, который ищет работу, будет закреплен специалист ЦЗН.
«Приказываю: Утвердить прилагаемые порядок, организации работы ГКУ „Центр занятости населения Пермского края“, план мероприятий в целях оказания содействия трудоустройства участникам специальной военной операции и членам их семей; анкету оценки нуждаемости в содействии в трудоустройстве […]. За каждым участником СВО закрепляют специалиста центра занятости населения, который составляет индивидуальный план трудоустройства участника СВО», — следует из приказа минтруда и соцразвития Пермского края. Помимо прочего в Центре занятости населения ветеранам СВО помогут составить «конкурентоспособное резюме», зарегистрироваться на портале «Работа России».
Сейчас в Прикамье участники спецоперации имеют приоритетное право трудоустройства на прежнее место работы. Им оказывается вся необходимая помощь в профобучении, переподготовке, выборе другого места работы. Также в краевой столице и городах региона регулярно проводятся ярмарки профессий, где ветераны СВО могут получить карьерную консультацию и возможность пройти собеседование с работодателями.
