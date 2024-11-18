Пиво «Балтика» вернется в Казахстан

Компания «Балтика» через своего экспортера ООО Trade SA заключила договор с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers о продвижении и дистрибуции своих продуктов на рынке Казахстана, включая пиво. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Galanz Bottlers и Trade SA будут совместно работать над продвижением и дистрибуцией напитков „Балтики“, включая популярные марки, которые уже зарекомендовали себя на рынке Казахстана, [в том числе и пиво]», — говорится в пресс-релизе «Балтики». Сообщение имеется в распоряжении «Коммерсант». По словам генерального директора Trade SA Аллы Манякиной, новое соглашение позволит компании значительно укрепить свои позиции на казахстанском рынке.
Помимо продвижения уже известных брендов, Trade SA планирует представить в Казахстане новые бренды пива и энергетиков. Это шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на пивные продукты в регионе, отметили в компании.
В апреле 2022 года группа Carlsberg, датский владелец компании «Балтика» с 2008 года, объявила о своем решении покинуть российский рынок поле начала СВО на Украине, передает телеканал «Царьград». В заявлении компании упоминалась готовность к продаже своих российских активов. В июне 2023 года президент Владимир Путин утвердил указ о передаче управления «Балтикой» в ведение Росимущества. При этом отмечалось, что Carlsberg сохраняет права на торговые марки «Балтики» на территории Казахстана, Белоруссии, Азербайджана и других стран на срок 20 лет. В самой РФ ранее предупреждали о подорожании пива в стране, сообщает 360.ru.
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