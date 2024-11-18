Сын экс-чиновника Демкина вернулся в Пермь с Бали и рекламирует кафе мамы. Видео

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Ранее Илью Демкина уже видели в кофейне матери
Ранее Илью Демкина уже видели в кофейне матери Фото:

Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина — Илья после возвращения с Бали начал продвигать кофейню своей мамы. Видео он выложил на странице в Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России).

«Ошибаться не страшно. Важно — не ошибаться дважды», — сказал Демкин в видео. После этих слов он зовет подписчиков в кофейню Елены Демкиной.

Ранее Илья Демкин на Бали снял видео со словами «На хрена мне Пермь» и выложил в свои соцсети. Вокруг ролика разразился скандал, после которого его отец был вынужден уйти с поста вице-премьера правительства края. А Никита Михалков упомянул о видео в своей передаче. В мае Демкин-младший выложил в соцсети еще один ролик о продаже квартиры в Перми. В начале ноября его заметили в пермской кофейне.

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Сын бывшего мэра Перми Алексея Демкина — Илья после возвращения с Бали начал продвигать кофейню своей мамы. Видео он выложил на странице в Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России). «Ошибаться не страшно. Важно — не ошибаться дважды», — сказал Демкин в видео. После этих слов он зовет подписчиков в кофейню Елены Демкиной. Ранее Илья Демкин на Бали снял видео со словами «На хрена мне Пермь» и выложил в свои соцсети. Вокруг ролика разразился скандал, после которого его отец был вынужден уйти с поста вице-премьера правительства края. А Никита Михалков упомянул о видео в своей передаче. В мае Демкин-младший выложил в соцсети еще один ролик о продаже квартиры в Перми. В начале ноября его заметили в пермской кофейне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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