«Должен миллиарды»: к крупному застройщику Екатеринбурга пришла налоговая

Девелопер Иван Кузнецов попал под проверку ФНС

19 ноября 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Иван Кузнецов — один из самых заметных екатеринбургских застройщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский девелопер Иван Кузнецов (Acons group) попал под серьезную налоговую проверку. Источник URA.RU утверждает, что претензии к бизнесмену могут превышать два миллиарда рублей. При этом в пресс-службе Acons group информацию не подтверждают. По словам источника агентства, мартовские обыски в принадлежащем Кузнецову БЦ Clever Park, после которых за мошенничество задержали экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию, предпринимателей Василия Петрова и Алексея Шахмаева, имели целью также проверку бизнеса Кузнецова. «Силовиков интересовали данные с серверов, просто это не афишировалось. Кузнецов должен миллиарды. ФНС [Федеральная налоговая служба] выдвинула ему претензии на 2,5 млрд. Сейчас ведутся переговоры о досудебном погашении», — поделился собеседник. Представитель Acons group заявила корреспонденту: «Нам ничего не известно о каких бы то ни было претензиях со стороны ФНС в адрес Ивана Евгеньевича Кузнецова. Вероятно, основанием для подобных домыслов стала текущая налоговая проверка ООО „Альфа Строй“, однако она еще не завершена и говорить о каких-то требованиях со стороны ФНС в адрес компании также преждевременно. Хотелось бы подчеркнуть, что налоговые проверки — стандартная практика для любого бизнеса, мы взаимодействуем с органами ФНС в рабочем порядке». В компании также подчеркнули, что «не владеют информацией по упомянутому выше уголовному делу». И рекомендовали «полагаться на официальные запросы в адрес ФНС и МВД». URA.RU обратилось за комментарием в ФНС. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Иван Кузнецов известен в Екатеринбурге по целому ряду знаковых объектов. Помимо БЦ Clever Park, в портфолио его компании — клубный дом «Тихвин», бизнес-центр «Президент», ТЦ «Глобус», гостиница Angelo, а прямо сейчас готовится строительство жилого острова у ЦПКиО им. Маяковского. Также Кузнецов строил гражданские аэропорты в Перми и Геленджике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский девелопер Иван Кузнецов (Acons group) попал под серьезную налоговую проверку. Источник URA.RU утверждает, что претензии к бизнесмену могут превышать два миллиарда рублей. При этом в пресс-службе Acons group информацию не подтверждают. По словам источника агентства, мартовские обыски в принадлежащем Кузнецову БЦ Clever Park, после которых за мошенничество задержали экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию, предпринимателей Василия Петрова и Алексея Шахмаева, имели целью также проверку бизнеса Кузнецова. «Силовиков интересовали данные с серверов, просто это не афишировалось. Кузнецов должен миллиарды. ФНС [Федеральная налоговая служба] выдвинула ему претензии на 2,5 млрд. Сейчас ведутся переговоры о досудебном погашении», — поделился собеседник. Представитель Acons group заявила корреспонденту: «Нам ничего не известно о каких бы то ни было претензиях со стороны ФНС в адрес Ивана Евгеньевича Кузнецова. Вероятно, основанием для подобных домыслов стала текущая налоговая проверка ООО „Альфа Строй“, однако она еще не завершена и говорить о каких-то требованиях со стороны ФНС в адрес компании также преждевременно. Хотелось бы подчеркнуть, что налоговые проверки — стандартная практика для любого бизнеса, мы взаимодействуем с органами ФНС в рабочем порядке». В компании также подчеркнули, что «не владеют информацией по упомянутому выше уголовному делу». И рекомендовали «полагаться на официальные запросы в адрес ФНС и МВД». URA.RU обратилось за комментарием в ФНС. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Иван Кузнецов известен в Екатеринбурге по целому ряду знаковых объектов. Помимо БЦ Clever Park, в портфолио его компании — клубный дом «Тихвин», бизнес-центр «Президент», ТЦ «Глобус», гостиница Angelo, а прямо сейчас готовится строительство жилого острова у ЦПКиО им. Маяковского. Также Кузнецов строил гражданские аэропорты в Перми и Геленджике.