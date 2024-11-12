12 ноября 2024

В Челябинскую область запретили ввозить овощи и цветы

© Служба новостей «URA.RU»
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Овощи после проверок вернули поставщикам
Овощи после проверок вернули поставщикам Фото:

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область из Казахстана 1,6 тонны свежих овощей, более 30 тысяч цветов и срезов зелени. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, партии пытались импортировать без надлежащей документации.

«Партии овощей и цветов не были допущены к ввозу из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов и необходимой маркировки», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. По их словам, нарушение требований безопасности растительной продукции привело к возвращению товаров в Казахстан.

Запрещенные партии обнаружили при проверках на границе с 1 по 13 ноября. Инспекторы на пункте пропуска «Бугристое» 4 ноября обнаружили, что овощи, среди которых перец, огурцы, кабачки и дайкон, не имели фитосанитарного сертификата. А 5 ноября на границе задержали партию из 10 тысяч роз и 22,8 тысяч срезов зелени, используемой для составления букетов, ввезенных без маркировки на упаковках.

Все товары, не соответствующие требованиям, были отправлены обратно в Казахстан. В отношении перевозчиков, нарушивших правила ввоза, возбудили административные дела.

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Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область из Казахстана 1,6 тонны свежих овощей, более 30 тысяч цветов и срезов зелени. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, партии пытались импортировать без надлежащей документации. «Партии овощей и цветов не были допущены к ввозу из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов и необходимой маркировки», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. По их словам, нарушение требований безопасности растительной продукции привело к возвращению товаров в Казахстан. Запрещенные партии обнаружили при проверках на границе с 1 по 13 ноября. Инспекторы на пункте пропуска «Бугристое» 4 ноября обнаружили, что овощи, среди которых перец, огурцы, кабачки и дайкон, не имели фитосанитарного сертификата. А 5 ноября на границе задержали партию из 10 тысяч роз и 22,8 тысяч срезов зелени, используемой для составления букетов, ввезенных без маркировки на упаковках. Все товары, не соответствующие требованиям, были отправлены обратно в Казахстан. В отношении перевозчиков, нарушивших правила ввоза, возбудили административные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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