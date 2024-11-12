В Челябинскую область запретили ввозить овощи и цветы

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область из Казахстана 1,6 тонны свежих овощей, более 30 тысяч цветов и срезов зелени. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, партии пытались импортировать без надлежащей документации.
«Партии овощей и цветов не были допущены к ввозу из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов и необходимой маркировки», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. По их словам, нарушение требований безопасности растительной продукции привело к возвращению товаров в Казахстан.
Запрещенные партии обнаружили при проверках на границе с 1 по 13 ноября. Инспекторы на пункте пропуска «Бугристое» 4 ноября обнаружили, что овощи, среди которых перец, огурцы, кабачки и дайкон, не имели фитосанитарного сертификата. А 5 ноября на границе задержали партию из 10 тысяч роз и 22,8 тысяч срезов зелени, используемой для составления букетов, ввезенных без маркировки на упаковках.
Все товары, не соответствующие требованиям, были отправлены обратно в Казахстан. В отношении перевозчиков, нарушивших правила ввоза, возбудили административные дела.
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