Сиделец пытался убить челябинку, задушив и ударив обогревателем по голове

В Чесменком районе Челябинской области бывший сиделец пытался убить сожительницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала он пытался задушить ее, а после ударил обогревателем по голове.
«Было установлено, что мужчина на почве личных неприязненных отношений со своей сожительницей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в ее доме, высказал в адрес женщины угрозу убийством. При этом в подтверждении реальности своих намерений он начал душить ее руками, после чего нанес более двух ударов радиаторным обогревателем по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Женщина вызвала полицию. Буйного мужчину задержали и доставили в отдел. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Потерпевшая же после случившегося отправилась в больницу для освидетельствования.
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