18 ноября 2024

Сиделец пытался убить челябинку, задушив и ударив обогревателем по голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина предпринял несколько способов расправы над сожительницей Фото:

В Чесменком районе Челябинской области бывший сиделец пытался убить сожительницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала он пытался задушить ее, а после ударил обогревателем по голове.

«Было установлено, что мужчина на почве личных неприязненных отношений со своей сожительницей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в ее доме, высказал в адрес женщины угрозу убийством. При этом в подтверждении реальности своих намерений он начал душить ее руками, после чего нанес более двух ударов радиаторным обогревателем по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Женщина вызвала полицию. Буйного мужчину задержали и доставили в отдел. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Потерпевшая же после случившегося отправилась в больницу для освидетельствования.

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В Чесменком районе Челябинской области бывший сиделец пытался убить сожительницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала он пытался задушить ее, а после ударил обогревателем по голове. «Было установлено, что мужчина на почве личных неприязненных отношений со своей сожительницей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в ее доме, высказал в адрес женщины угрозу убийством. При этом в подтверждении реальности своих намерений он начал душить ее руками, после чего нанес более двух ударов радиаторным обогревателем по голове», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Женщина вызвала полицию. Буйного мужчину задержали и доставили в отдел. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Потерпевшая же после случившегося отправилась в больницу для освидетельствования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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