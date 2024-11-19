В Крыму в результате взрыва автомобиля погиб капитан Черноморского флота России Валерий Транковский. По данным следствия, два жителя полуострова, завербованные Службой безопасности Украины (СБУ), установили на машину военного самодельное взрывное устройство, которое и привело к гибели командира. Что известно о заказчиках и исполнителях теракта — в материале URA.RU.
Что известно о преступлении
В Севастополе 13 ноября в результате террористического акта погиб капитан первого ранга Валерий Транковский, занимавший должность начальника штаба и заместителя командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России. Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по фактам теракта и незаконного обращения с взрывчатыми материалами.
По версии следствия, под автомобилем было заложено самодельное взрывное устройство. Украинские информационные агентства описывали данный инцидент как спецоперацию СБУ. Позже ФСБ опубликовала кадры с моментов подрыва машины начальника штаба. На видеозаписи зафиксирован момент, когда автомобиль Транковского движется по дороге и замедляет свою скорость перед «лежачим полицейским». В тот момент, когда передние колеса транспортного средства пересекают препятствие, происходит взрыв большой мощности.
Задержание подозреваемых
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СК и ФСБ во вторник, 19 ноября, задержали двух жителей Крымского полуострова, подозреваемых в исполнении теракта по указанию СБУ. Среди задержанных — 38-летняя женщина из Севастополя и 47-летний мужчина из Ялты.
Что известно о задержанных
Согласно данным СК, задержанная женщина занималась слежкой за Транковским, фиксировала его адреса проживания и места регулярного посещения, а также маршруты передвижения и используемые им транспортные средства. Ее соучастник занимался изготовлением самодельного взрывного устройства, которое было установлено под днищем автомобиля военнослужащего и впоследствии активировано. Во время проведения обысков в гараже мужчины было найдено еще одно самодельное взрывное устройство. Масса взрывчатки составила 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.
На данный момент оба фигуранта дела активно сотрудничают с органами правопорядка, предоставляя признательные показания. Суд уже избрал меру пресечения 47-летнему мужчине в виде двухмесячного ареста.
Кто заказчик убийства
По информации, предоставленной ФСБ России, за планированием и организацией теракта стоял начальник 5-го управления контрразведывательного департамента СБУ, полковник Юрий Мурилев. Утверждается, что он действовал под руководством заместителя председателя СБУ, генерал-майора Александра Поклада.
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