В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди

Песков: отношения Путина и Моди носят прагматичный характер
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У премьера Индии Нарендры Моди особые прагматичные отношения с главой РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
У премьера Индии Нарендры Моди особые прагматичные отношения с главой РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото:

Президента РФ Владимиром Путиным и премьер-министра Индии Нарендру Моди связали особые прагматичные отношения, однако последний также поддерживает связь с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что у мистера Моди, ну, конечно, очень, очень особые, очень прагматичные отношения с нашим президентом», — сообщил Дмитрий Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ». Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости. Песков признал, что несмотря на взаимоотношения с Путиным, Моди продолжает сохранять контакт с Украиной. 

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Президента РФ Владимиром Путиным и премьер-министра Индии Нарендру Моди связали особые прагматичные отношения, однако последний также поддерживает связь с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Мы знаем, что у мистера Моди, ну, конечно, очень, очень особые, очень прагматичные отношения с нашим президентом», — сообщил Дмитрий Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ». Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости. Песков признал, что несмотря на взаимоотношения с Путиным, Моди продолжает сохранять контакт с Украиной. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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