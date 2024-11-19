В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди

Президента РФ Владимиром Путиным и премьер-министра Индии Нарендру Моди связали особые прагматичные отношения, однако последний также поддерживает связь с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что у мистера Моди, ну, конечно, очень, очень особые, очень прагматичные отношения с нашим президентом», — сообщил Дмитрий Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ». Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости. Песков признал, что несмотря на взаимоотношения с Путиным, Моди продолжает сохранять контакт с Украиной.
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