19 ноября 2024

Жители ХМАО массово ринулись утеплять загородные дома

«Авито Услуги»: в ХМАО вырос спрос на работы по утеплению загородного жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще интересоваться услугами по ремонту загородных домов
Югорчане стали чаще интересоваться услугами по ремонту загородных домов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за год стремительно вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов. Чаще всего югорчане обращаются к мастерам по утеплению жилья и обустройству вентиляции, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«С увеличением популярности индивидуального строительства также возрастает интерес жителей ХМАО к услугам по ремонту загородных домов. Самые востребованные услуги: услуги по дизайну интерьеров (+19%), обустройству вентиляции (+59%), а также услуги по изоляции и утеплению (+28%)», — говорится в исследовании.

Помимо ремонта готовых зданий, югорчане также занимаются строительством новых домов в частном секторе. Здесь больше всего клиентов интересуют специалисты по гипсокартонным работам и разнорабочие. «Рынок индивидуального строительства в Ханты-Мансийском автономном округе продолжает динамично развиваться, чему способствует как льготная ипотека, так и желание жителей округа обустраивать комфортное жилье», — поясняет руководитель категорий «Ремонт и строительство» сервиса Светлана Филимонова.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новые способы постройки частных домов. Например, это здания по CLT-технологии из высокопрочных деревянных панелей. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора СРО «ОПУС» Сергея Чабана, технология все чаще пользуется спросом из-за долговечности.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за год стремительно вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов. Чаще всего югорчане обращаются к мастерам по утеплению жилья и обустройству вентиляции, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «С увеличением популярности индивидуального строительства также возрастает интерес жителей ХМАО к услугам по ремонту загородных домов. Самые востребованные услуги: услуги по дизайну интерьеров (+19%), обустройству вентиляции (+59%), а также услуги по изоляции и утеплению (+28%)», — говорится в исследовании. Помимо ремонта готовых зданий, югорчане также занимаются строительством новых домов в частном секторе. Здесь больше всего клиентов интересуют специалисты по гипсокартонным работам и разнорабочие. «Рынок индивидуального строительства в Ханты-Мансийском автономном округе продолжает динамично развиваться, чему способствует как льготная ипотека, так и желание жителей округа обустраивать комфортное жилье», — поясняет руководитель категорий «Ремонт и строительство» сервиса Светлана Филимонова. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новые способы постройки частных домов. Например, это здания по CLT-технологии из высокопрочных деревянных панелей. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора СРО «ОПУС» Сергея Чабана, технология все чаще пользуется спросом из-за долговечности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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