В Ханты-Мансийском автономном округе за год стремительно вырос спрос на услуги по ремонту загородных домов. Чаще всего югорчане обращаются к мастерам по утеплению жилья и обустройству вентиляции, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«С увеличением популярности индивидуального строительства также возрастает интерес жителей ХМАО к услугам по ремонту загородных домов. Самые востребованные услуги: услуги по дизайну интерьеров (+19%), обустройству вентиляции (+59%), а также услуги по изоляции и утеплению (+28%)», — говорится в исследовании.
Помимо ремонта готовых зданий, югорчане также занимаются строительством новых домов в частном секторе. Здесь больше всего клиентов интересуют специалисты по гипсокартонным работам и разнорабочие. «Рынок индивидуального строительства в Ханты-Мансийском автономном округе продолжает динамично развиваться, чему способствует как льготная ипотека, так и желание жителей округа обустраивать комфортное жилье», — поясняет руководитель категорий «Ремонт и строительство» сервиса Светлана Филимонова.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новые способы постройки частных домов. Например, это здания по CLT-технологии из высокопрочных деревянных панелей. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора СРО «ОПУС» Сергея Чабана, технология все чаще пользуется спросом из-за долговечности.
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