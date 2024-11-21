Названо самое любимое домашнее животное жителей Челябинской области

Жители Челябинской области предпочитают кошек собакам
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспородных кошек забирают в девяти из десяти случаев
Беспородных кошек забирают в девяти из десяти случаев Фото:

Жители Челябинской области в октябре выбирали кошек в качестве домашних животных на десять процентов чаще, чем собак. Беспородных кошек забирали в девяти из десяти случаев, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Товары». 

«В октябре этого года жители Челябинской области выбирали кошек на десять процентов чаще, чем собак. Беспородных кошек на платформе челябинцы забирают в девяти из десяти случаев», — рассказали в пресс-службе сервиса. 

Среди породистых животных в октябре жители Челябинской области чаще выбирали шотландских кошек, невских маскарадных и ориентальных. В прошлом году популярными породами были невская маскарадная кошка, бенгальская и мейн-кун.

Самоедская лайка, аляскинский маламут, болонки и далматин стали самыми популярными породами собак в октябре у жителей Челябинской области. В октябре прошлого года в топ-5 популярных пород попали шпиц, немецкая овчарка, той-терьер, самоедская лайка и ретривер.

В Челябинске в 20 процентах компаний обитают домашние питомцы, сообщили ранее URA.RU в сервисе SuperJob. Котов заводят для борьбы с эмоциональным напряжением сотрудников. 

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Жители Челябинской области в октябре выбирали кошек в качестве домашних животных на десять процентов чаще, чем собак. Беспородных кошек забирали в девяти из десяти случаев, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Товары».  «В октябре этого года жители Челябинской области выбирали кошек на десять процентов чаще, чем собак. Беспородных кошек на платформе челябинцы забирают в девяти из десяти случаев», — рассказали в пресс-службе сервиса.  Среди породистых животных в октябре жители Челябинской области чаще выбирали шотландских кошек, невских маскарадных и ориентальных. В прошлом году популярными породами были невская маскарадная кошка, бенгальская и мейн-кун. Самоедская лайка, аляскинский маламут, болонки и далматин стали самыми популярными породами собак в октябре у жителей Челябинской области. В октябре прошлого года в топ-5 популярных пород попали шпиц, немецкая овчарка, той-терьер, самоедская лайка и ретривер. В Челябинске в 20 процентах компаний обитают домашние питомцы, сообщили ранее URA.RU в сервисе SuperJob. Котов заводят для борьбы с эмоциональным напряжением сотрудников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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