В магазинах Перми обнаружены сосиски с опасным веществом, способным вызвать рак

В пермских магазинах продают сосиски, которые содержат потенциально опасное вещество — микробную трансглютаминазу, которая может вызывать рак. Ее обнаружили в продукции «Великолукского мясокомбината», «Крестьянского хозяйства Макарова И. М.» и «Стародворских колбас». URA.RU проверило, в каких супермаркетах Перми торгуют продукцией этих производителей.
В магазины Перми из трех указанных предприятий поставляют только сосиски «Стародворских колбас». Продукцию под брендом «Стародворье» и «Вязанка» продают в «Пятерочке», «Магните», «Ленте», а также сосиски можно заказать в сервисе «Самокат». Кроме этого, микробную трансглютаминазу обнаружили в сосисках «Ядрена копоть», которые продают в «Магните» и «Пятерочке», и в сосисках «Баварушка», которые есть в «Ленте» и «Магните». URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор Пермского края. Ответ на него ожидается.
Ранее стало известно, что в сосисках ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.» и ЗАО «Стародворские колбасы» нашли опасный для здоровья и запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Это вещество, которое используют как мясной клей. Оно способно вызвать проблемы с кишечником и привести к развитию онкологических заболеваний. При этом производители не указывают микробную трансглютаминазу в составе продукции.
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