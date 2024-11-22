Кучеров стал седьмым россиянином, набравшим 900 очков в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став седьмым российским хоккеистом, набравшим 900 очков в чемпионатах лиги. Он достиг этой важной вехи в матче против «Коламбус Блю Джекетс», где записал на свой счет голевую передачу.
В ходе регулярного чемпионата НХЛ в игре против команды «Коламбус Блю Джекетс» Кучеров оформил результативную передачу. Таким образом, на счету 31-летнего нападающего теперь 900 очков (331 гол и 569 ассистенций) в рамках лиги. Этого результата Кучеров достиг за 743 игры, что позволило ему занять третье место среди текущих игроков НХЛ по скорости набора очков.
Среди россиян, которым удалось преодолеть отметку в 900 очков в рамках НХЛ, также есть Александр Овечкин с 1575 очками и Евгений Малкин, набравший 1315 очков. Этот список включает Сергея Федорова (1179 очков), Александра Могильного (1032 очка), Алексея Ковалева (1029 очков) и Павла Дацюка (918 очков).
На данный момент Кучерову 31 год. Он начал свою карьеру в НХЛ в 2013 году и с тех пор выступает за «Тампу», где был дважды удостоен Кубка Стэнли. В его коллекции также два трофея «Арт Росс Трофи», а также «Харт Трофи» и награда «Тед Линдсей Эворд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.