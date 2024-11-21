В Екатеринбурге мужчина семь дней жил в общежитии УГЛТУ и пугал студенток

22 ноября 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Ночью неизвестный входил в комнаты и говорил странные вещи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге произошел инцидент в общежитии №7 Лесотехнического университета, где студенты выразили беспокойство по поводу подозрительного мужчины, прожившего там на протяжении недели. Ночью 12 ноября неизвестный постучался в несколько комнат, представившись электриком. «На вопросы ошарашенных студентов отвечал, что электрик, что пришел чинить проводку, или же говорил, что на этаже пожар. Само собой, никакого пожара не было. Заходил больше в женские блоки», — рассказала E1.ru одна из девушек. У одного из студентов после визита «электрика» пропали вещи. Редакция URA.RU направила запрос в УГЛТУ. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге произошел инцидент в общежитии №7 Лесотехнического университета, где студенты выразили беспокойство по поводу подозрительного мужчины, прожившего там на протяжении недели. Ночью 12 ноября неизвестный постучался в несколько комнат, представившись электриком. «На вопросы ошарашенных студентов отвечал, что электрик, что пришел чинить проводку, или же говорил, что на этаже пожар. Само собой, никакого пожара не было. Заходил больше в женские блоки», — рассказала E1.ru одна из девушек. У одного из студентов после визита «электрика» пропали вещи. Редакция URA.RU направила запрос в УГЛТУ. На момент публикации материала ответ не поступил.