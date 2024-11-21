21 ноября 2024

В Екатеринбурге мужчина семь дней жил в общежитии УГЛТУ и пугал студенток

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, дверь, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, проникновение
Ночью неизвестный входил в комнаты и говорил странные вещи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошел инцидент в общежитии №7 Лесотехнического университета, где студенты выразили беспокойство по поводу подозрительного мужчины, прожившего там на протяжении недели. Ночью 12 ноября неизвестный постучался в несколько комнат, представившись электриком.

«На вопросы ошарашенных студентов отвечал, что электрик, что пришел чинить проводку, или же говорил, что на этаже пожар. Само собой, никакого пожара не было. Заходил больше в женские блоки», — рассказала E1.ru одна из девушек. У одного из студентов после визита «электрика» пропали вещи.

Редакция URA.RU направила запрос в УГЛТУ. На момент публикации материала ответ не поступил.

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В Екатеринбурге произошел инцидент в общежитии №7 Лесотехнического университета, где студенты выразили беспокойство по поводу подозрительного мужчины, прожившего там на протяжении недели. Ночью 12 ноября неизвестный постучался в несколько комнат, представившись электриком. «На вопросы ошарашенных студентов отвечал, что электрик, что пришел чинить проводку, или же говорил, что на этаже пожар. Само собой, никакого пожара не было. Заходил больше в женские блоки», — рассказала E1.ru одна из девушек. У одного из студентов после визита «электрика» пропали вещи. Редакция URA.RU направила запрос в УГЛТУ. На момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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