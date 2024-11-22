Актриса Наталья Кутасова получит награду престижной премии в Челябинске

Известная российская актриса Наталья Кутасова, ранее служившая в Челябинском академическом театре драмы имени Цвиллинга (ныне Театр драмы имени Наума Орлова — прим. ред URA.RU) стала лауреатом Народной премии «Светлое прошлое», которая пройдет в Челябинске 27 января. Помимо Кутасовой, в списке лауреатов заявлены еще десять выдающихся уроженцев региона, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда Олега Митяева.
«По итогам народного выдвижения кандидатур и голосования комиссии на церемонию приглашены лауреаты за 2024 год и лауреаты прошлых лет, которые еще не получили награду: Кутасова Наталья Ивановна — актриса театра, Народная артистка РФ, заслуженная артистка РСФСР. Служила в Челябинском академическом театре драмы», — уточнили в пресс-службе.
Согласно биографии, Наталья Кутасова служила в челябинском театре с 1977 по 1990 год. Также она была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и становилась лауреатом множества премий в области культуры. Кроме Кутасовой на премию «Светлое прошлое» номинированы: штурман Владимира Богодухова, спортсмены — лыжник Юрий Бородавко и хоккеист Данис Зарипов, пловец-паралимпиец Михаил Зимин, модельер Дарья Гаузер, продюсер Дмитрий Пермяков и другие.
Премия «Светлое прошлое» существует уже 20 лет и является брендом Южного Урала. С 2010 года она имеет федеральный статус. Проводится по инициативе уроженца Челябинска — барда Олега Митяева. Также саму церемонию вручения премии Митяев традиционно проводи со своей супругой, актрисой театр и кино — Мариной Есипенко.
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