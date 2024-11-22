Актриса Наталья Кутасова получит награду престижной премии в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кутасова стала лауреатом премии «Светлое прошлое», которую проводит Олег Митяев (слева)
Кутасова стала лауреатом премии «Светлое прошлое», которую проводит Олег Митяев (слева) Фото:

Известная российская актриса Наталья Кутасова, ранее служившая в Челябинском академическом театре драмы имени Цвиллинга (ныне Театр драмы имени Наума Орлова — прим. ред URA.RU) стала лауреатом Народной премии «Светлое прошлое», которая пройдет в Челябинске 27 января. Помимо Кутасовой, в списке лауреатов заявлены еще десять выдающихся уроженцев региона, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда Олега Митяева.

«По итогам народного выдвижения кандидатур и голосования комиссии на церемонию приглашены лауреаты за 2024 год и лауреаты прошлых лет, которые еще не получили награду: Кутасова Наталья Ивановна — актриса театра, Народная артистка РФ, заслуженная артистка РСФСР. Служила в Челябинском академическом театре драмы», — уточнили в пресс-службе.

Согласно биографии, Наталья Кутасова служила в челябинском театре с 1977 по 1990 год. Также она была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и становилась лауреатом множества премий в области культуры. Кроме Кутасовой на премию «Светлое прошлое» номинированы: штурман Владимира Богодухова, спортсмены — лыжник Юрий Бородавко и хоккеист Данис Зарипов, пловец-паралимпиец Михаил Зимин, модельер Дарья Гаузер, продюсер Дмитрий Пермяков и другие.

Премия «Светлое прошлое» существует уже 20 лет и является брендом Южного Урала. С 2010 года она имеет федеральный статус. Проводится по инициативе уроженца Челябинска — барда Олега Митяева. Также саму церемонию вручения премии Митяев традиционно проводи со своей супругой, актрисой театр и кино — Мариной Есипенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известная российская актриса Наталья Кутасова, ранее служившая в Челябинском академическом театре драмы имени Цвиллинга (ныне Театр драмы имени Наума Орлова — прим. ред URA.RU) стала лауреатом Народной премии «Светлое прошлое», которая пройдет в Челябинске 27 января. Помимо Кутасовой, в списке лауреатов заявлены еще десять выдающихся уроженцев региона, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда Олега Митяева. «По итогам народного выдвижения кандидатур и голосования комиссии на церемонию приглашены лауреаты за 2024 год и лауреаты прошлых лет, которые еще не получили награду: Кутасова Наталья Ивановна — актриса театра, Народная артистка РФ, заслуженная артистка РСФСР. Служила в Челябинском академическом театре драмы», — уточнили в пресс-службе. Согласно биографии, Наталья Кутасова служила в челябинском театре с 1977 по 1990 год. Также она была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и становилась лауреатом множества премий в области культуры. Кроме Кутасовой на премию «Светлое прошлое» номинированы: штурман Владимира Богодухова, спортсмены — лыжник Юрий Бородавко и хоккеист Данис Зарипов, пловец-паралимпиец Михаил Зимин, модельер Дарья Гаузер, продюсер Дмитрий Пермяков и другие. Премия «Светлое прошлое» существует уже 20 лет и является брендом Южного Урала. С 2010 года она имеет федеральный статус. Проводится по инициативе уроженца Челябинска — барда Олега Митяева. Также саму церемонию вручения премии Митяев традиционно проводи со своей супругой, актрисой театр и кино — Мариной Есипенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...