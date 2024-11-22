Ансамбль из Златоуста отправился на шоу с Николаем Басковым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ведущим шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» является Николай Басков
Ведущим шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» является Николай Басков Фото:

Ансамбль «Бравые казаки» и руководитель коллектива Валерий Фахрутдинов из Златоуста (Челябинская область) участвуют в кастинге популярной программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале Россия-1. Как сообщил руководитель ансамбля, первый отборочный тур уже пройден.

«Ансамбль „Бравые казаки“ и Валерия Фахрутдинова пригласили поучаствовать в кастинге программы „Ну-ка, все вместе! Хором!“. Как сообщил Фахрутдинов, первичный отбор они уже успешно прошли», — пишут в группе «Наш Златоуст» во «ВКонтакте».

В случае успешного прохождения следующего этапа, участники получат возможность выступить в одном из выпусков шоу. Победитель программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» получит Кубок и денежный приз размером в несколько миллионов рублей.

Ансамбль «Бравые казаки» прошли в следующий тур программы
Ансамбль «Бравые казаки» прошли в следующий тур программы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ансамбль «Бравые казаки» и руководитель коллектива Валерий Фахрутдинов из Златоуста (Челябинская область) участвуют в кастинге популярной программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале Россия-1. Как сообщил руководитель ансамбля, первый отборочный тур уже пройден. «Ансамбль „Бравые казаки“ и Валерия Фахрутдинова пригласили поучаствовать в кастинге программы „Ну-ка, все вместе! Хором!“. Как сообщил Фахрутдинов, первичный отбор они уже успешно прошли», — пишут в группе «Наш Златоуст» во «ВКонтакте». В случае успешного прохождения следующего этапа, участники получат возможность выступить в одном из выпусков шоу. Победитель программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» получит Кубок и денежный приз размером в несколько миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...