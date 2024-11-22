Ансамбль «Бравые казаки» и руководитель коллектива Валерий Фахрутдинов из Златоуста (Челябинская область) участвуют в кастинге популярной программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале Россия-1. Как сообщил руководитель ансамбля, первый отборочный тур уже пройден.
«Ансамбль „Бравые казаки“ и Валерия Фахрутдинова пригласили поучаствовать в кастинге программы „Ну-ка, все вместе! Хором!“. Как сообщил Фахрутдинов, первичный отбор они уже успешно прошли», — пишут в группе «Наш Златоуст» во «ВКонтакте».
В случае успешного прохождения следующего этапа, участники получат возможность выступить в одном из выпусков шоу. Победитель программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» получит Кубок и денежный приз размером в несколько миллионов рублей.
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