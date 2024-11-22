Таможня перехватила контрабанду генераторов для военной техники из Челябинска

Уральские таможенники не допустили контрабанду генераторов для военных машин из Челябинска в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«35-летний житель Челябинска купил пять генераторов, предназначенных для использования на боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2, для их перепродажи за рубежом. Зная о наличии ограничений на вывоз таких товаров, он организовал отправку запрещенных устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся как на международной, так и на внутренней торговле», — уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Генераторы подвергли экспертизе, они оказались полностью исправны и могли быть использованы для военных машин. Против челябинца возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, расследование продолжается. Подконтрольная организация и ее директор получили штрафы в размере 50 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.
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