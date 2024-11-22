Таможня перехватила контрабанду генераторов для военной техники из Челябинска

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Выезд Бориса Дубровского по дорогам. Челябинск, дорожные знаки, таможня, главная дорога
Генераторы отправил житель Челябинска в Беларусь Фото:

Уральские таможенники не допустили контрабанду генераторов для военных машин из Челябинска в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«35-летний житель Челябинска купил пять генераторов, предназначенных для использования на боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2, для их перепродажи за рубежом. Зная о наличии ограничений на вывоз таких товаров, он организовал отправку запрещенных устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся как на международной, так и на внутренней торговле», — уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Генераторы подвергли экспертизе, они оказались полностью исправны и могли быть использованы для военных машин. Против челябинца возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, расследование продолжается. Подконтрольная организация и ее директор получили штрафы в размере 50 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

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Уральские таможенники не допустили контрабанду генераторов для военных машин из Челябинска в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «35-летний житель Челябинска купил пять генераторов, предназначенных для использования на боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2, для их перепродажи за рубежом. Зная о наличии ограничений на вывоз таких товаров, он организовал отправку запрещенных устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся как на международной, так и на внутренней торговле», — уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Генераторы подвергли экспертизе, они оказались полностью исправны и могли быть использованы для военных машин. Против челябинца возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, расследование продолжается. Подконтрольная организация и ее директор получили штрафы в размере 50 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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