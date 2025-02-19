Wildberries начал запрещать слова

Роспатент аннулировал действие товарного знака «WBнутый Вэбэнутый», правообладателем которого является ИП Ольга Кащева из Краснодара. Требование об этом выдвинула компания Wildberries.
«Товарный знак использовался для маркировки различных категорий товаров, включая одежду, обувь, печатную продукцию, а также домашнюю и кухонную посуду. Правообладательницей была индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева. Маркетплейс считал использование этого бренда противоречащим принципам морали», — пишет РБК.
Маркетплейс долгое время пытался запретить использование товарного знака «WBнутый Вэбэнутый», который был зарегистрирован еще в июне 2023 года. Роспатент проводил заседание 26 июля по спору о товарном знаке краснодарской предпринимательницы, однако отложил принятие решения.
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