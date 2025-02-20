В Эстонии назвали Путина победителем в переговорах с США

Начало переговоров между США и Россией стало для российского лидера Владимира Путина полной победой, так как он не только озвучил свои условия, но и заставил президента Штатов Дональда Трампа придерживаться российской риторики. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«Путин добивается успехов путем переговоров, а Трамп ему в этом помогает. [Об этом говорит тот] факт, что эти переговоры начались и начались таким образом, что сегодня Путин диктует темы, вплоть до того, что Трамп сказал в последние часы», — заявил Цахкна, его слова передает ERR.
Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), они длились 4,5 часа. Две страны обсуждали двусторонние взаимоотношения и способы завершения конфликта на Украине. Однако мировое сообщество неоднозначно отреагировало на диалог РФ и США. Так, в Европе опасаются, что Вашингтон и Москва вытеснят Евросоюз с мировой арены. Кроме того, издание The Guardian писало, что планы на мир по украинскому конфликту не были раскрыты в полной мере. Более подробно о реакции западных СМИ — в материале URA.RU.
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