В Эстонии назвали Путина победителем в переговорах с США

ERR: начало переговоров между РФ и США говорит о победе Путина
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Эстонский дипломат заявил, что Путин вынудил Трампа придерживаться российской риторики
Эстонский дипломат заявил, что Путин вынудил Трампа придерживаться российской риторики Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Начало переговоров между США и Россией стало для российского лидера Владимира Путина полной победой, так как он не только озвучил свои условия, но и заставил президента Штатов Дональда Трампа придерживаться российской риторики. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. 

«Путин добивается успехов путем переговоров, а Трамп ему в этом помогает. [Об этом говорит тот] факт, что эти переговоры начались и начались таким образом, что сегодня Путин диктует темы, вплоть до того, что Трамп сказал в последние часы», — заявил Цахкна, его слова передает ERR

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), они длились 4,5 часа. Две страны обсуждали двусторонние взаимоотношения и способы завершения конфликта на Украине. Однако мировое сообщество неоднозначно отреагировало на диалог РФ и США. Так, в Европе опасаются, что Вашингтон и Москва вытеснят Евросоюз с мировой арены. Кроме того, издание The Guardian писало, что планы на мир по украинскому конфликту не были раскрыты в полной мере. Более подробно о реакции западных СМИ — в материале URA.RU. 

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Начало переговоров между США и Россией стало для российского лидера Владимира Путина полной победой, так как он не только озвучил свои условия, но и заставил президента Штатов Дональда Трампа придерживаться российской риторики. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.  «Путин добивается успехов путем переговоров, а Трамп ему в этом помогает. [Об этом говорит тот] факт, что эти переговоры начались и начались таким образом, что сегодня Путин диктует темы, вплоть до того, что Трамп сказал в последние часы», — заявил Цахкна, его слова передает ERR.  Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), они длились 4,5 часа. Две страны обсуждали двусторонние взаимоотношения и способы завершения конфликта на Украине. Однако мировое сообщество неоднозначно отреагировало на диалог РФ и США. Так, в Европе опасаются, что Вашингтон и Москва вытеснят Евросоюз с мировой арены. Кроме того, издание The Guardian писало, что планы на мир по украинскому конфликту не были раскрыты в полной мере. Более подробно о реакции западных СМИ — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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