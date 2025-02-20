Бывший министр внутренних дел Турции, эксперт в области безопасности Садеттин Тантан утверждает, что использование президентом Украины Владимиром Зеленским американской помощи в личных интересах способствовало потере восточной части Украины. Тантан поделился этой информацией в социальных сетях.
«Тот факт, что Украине даже не дали слова на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, показал судьбу государств, которые поддаются политике глобальных игроков. Использование Зеленским американской помощи в своих личных интересах... стало фактором, способствовавшим потере восточной Украины», — написал Тантан в соцсети Х.
Кроме того, Тантан указал на факт прямых переговоров между лидерами США и России, что, по его мнению, подчеркивает исключение Украины из важных международных дискуссий. И демонстрирует незавидное положение стран, зависящих от внешней поддержки.
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