Экс-министр Турции раскритиковал Зеленского за разбазаривание помощи

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Зеленский использовал помощь США в своих интересах
Зеленский использовал помощь США в своих интересах Фото:

Бывший министр внутренних дел Турции, эксперт в области безопасности Садеттин Тантан утверждает, что использование президентом Украины Владимиром Зеленским американской помощи в личных интересах способствовало потере восточной части Украины. Тантан поделился этой информацией в социальных сетях.

«Тот факт, что Украине даже не дали слова на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, показал судьбу государств, которые поддаются политике глобальных игроков. Использование Зеленским американской помощи в своих личных интересах... стало фактором, способствовавшим потере восточной Украины», — написал Тантан в соцсети Х.

Кроме того, Тантан указал на факт прямых переговоров между лидерами США и России, что, по его мнению, подчеркивает исключение Украины из важных международных дискуссий. И демонстрирует незавидное положение стран, зависящих от внешней поддержки.

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Бывший министр внутренних дел Турции, эксперт в области безопасности Садеттин Тантан утверждает, что использование президентом Украины Владимиром Зеленским американской помощи в личных интересах способствовало потере восточной части Украины. Тантан поделился этой информацией в социальных сетях. «Тот факт, что Украине даже не дали слова на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, показал судьбу государств, которые поддаются политике глобальных игроков. Использование Зеленским американской помощи в своих личных интересах... стало фактором, способствовавшим потере восточной Украины», — написал Тантан в соцсети Х. Кроме того, Тантан указал на факт прямых переговоров между лидерами США и России, что, по его мнению, подчеркивает исключение Украины из важных международных дискуссий. И демонстрирует незавидное положение стран, зависящих от внешней поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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